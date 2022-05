שימו לב לעיניים העצובות של אלי חולי. הפסד ידוע מראש? ב-27 בדצמבר הימרתי על מיכאל בן דוד. באודישן של "קרב הענקים". הפיקו לו נאמבר אירוויזיוני מנצח, כמו כדי לרמוז לאן העסק מתקדם. בן דוד ששר נפלא It's A Sin של פט שופ בויז קיבל כוריאוגרפיה חבל"ז, פירוטכניקה אירוויזיונית, והוא השתמש בשיר להצגה הגדולה ביותר בפרק הזה. שום מתמודד לא נתן/ קיבל שאו כזה. חזאי הניצחונות באירוויזיונים כבר זיהו משהו. לא לשכוח גם שבן דוד הוא מייצג את הקהילה הגאה, שמבחינתה אירווויזיון הוא הפנינג מוסיקלי ממדרגה ראשונה.

והנה בגמר 5.2.22 מיכאל ניצח על חודה של נקודה את אלי חולי עם השיר I'm. כרגיל, תוצאות הקהל נמסרו דרך אוזניה, היתה טעות בשידור בעת הקראת התוצאות, כאשר המנחה הכריזה כי חולי קיבל 96 נקודות בעוד על המסך הופיע המספר 95. האם התוצאות נבדקו על-ידי גורמים ניטרליים? אם כן, מדוע לא נראו ולא נשמעו?

כמו אביב גפן, העדפתי את השיר המקורי Blinded Dreamers של אלי חולי – מעניין ומיוחד יותר מבחינה מלודית, הגשה קולית לא פומפוזית, הפקה עכשווית ייחודית. לטעמי – בעל סיכויים טובים יתר במילנו!

מצד שני, ויש צד שני, מיכאל בן דוד, יש להודות, "מביא אותה" הכי "אירוויזיוני" בכל מרכיב – תנועה, קול, סגנון. מהוקצעות מסוגננת עד הסוף. הביצוע שלו ל"שני משוגעים", השיר הראשון שביצע בגמר, הציג את יכולות הפרשנות שלו – דיוק, עדינות, רגישות, מעבר מעולה בין סלואו לקצב. אין ספק: יש לו את זה.

גם כך אי אפשר להמר על נוסחה מנצחת. האם דווקא הייחוד המקורי של חולי הוא בעל הפוטנציאל לצבור הרבה דוז פואה? מה שכן בטוח: בן דוד ו – I'm יהיו אטרקציה ב-22 במאי בטורינו.

מיכאל בן דוד נוסע לאיטליה עם I'm

אלי חולי – Blinded Dreamers





מיכאל בן דוד – "שני משוגעים"' "I'm"

אלי חולי – "I Will Be There For You" ו – "Blinded Dreamers"

ענבל ביבי – "The Winner Take It All" ו – "Marionette"

ספיר סבן – "בדד" ו – Breaking My Own Walls

