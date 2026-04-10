"Hades" הוא פרויקט קונספטואלי שמרחיב את העולם האמנותי שלה לכיוון אפל, דיסטופי ופוליטי יותר מאי פעם.
זהו החלק ראשון בפרויקט כפול, שמציג עולם: דיסוטופי (האלבום הזה) מול אוטופי (בהמשך), אבל בניגוד לפנטזיה עתידנית, האלבום מתמקד בהווה שמרגיש כמו גיהנום כבר עכשיו. מרטינז מתארת אותו כ"מראה סדוקה" של המציאות, שליטה שמוצגת כהגנה, ניצול שמוצג כהזדמנות.
מוסיקה היא Dark pop + פופ אלטרנטיבי עם סינתים כבדים בשילוב של אלמנטים של מוזיקת ילדים, רעשי תעשייה. התוצאה: דיסוננס מתמיד בין יופי לאימה, יופי שמתעוות לאכזריות, חלום כאוטי.
כמו באלבומים קודמים, גם כאן ישנה דמות מרכזית (Circle), עולם סמי-מיתולוגי (בהשראת השאול), אבל הפעם זה פחות סיפור ילדותי סוריאליסטי, יותר אלגוריה ישירה על החברה.
טקסטים: “בפנים שלי עדיין יש שומן / מישהו אמר לי שהרופא שלהם יכול ללהוריד את זה / אבל כבר יש לי מנתח שמכיר אותי / מוריד לי את ההרדמה בפה בזמן שהוא חותך אותי / והשתיל 500 סמ״ק של סקסיות / אני לא אשקר לך, האיש הזה ממש בירך אותי.”
“ביליתי כל כך הרבה שנים בלהיות חמודה על המסך / לפני שהספקתי למצמץ כבר הייתי כמעט בת 30 / עשיתי חזה גדול יותר כדי להתעלות מעל זה / ועכשיו כל מה שאני קוראת זה ‘היי, נראה לי שהיא בהריון’.”