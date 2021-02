נכון: ילדים וילדות הם אטרקציה, ובמיוחד כשהאטרקציה היא נאנדי בושל, המתופפת שממשיכה למגנט אליה מצלמות. הפעם היא הולכת על עוד קטע רוק קלאסי הלהיט"הדור שלי" של להקת The Who משנת 1965 ומקדישה אותן למתופף האגדי של הלהקה – קית' מון, שנפטר ב – 1978 ממנת יתר של כלורמתיאזול, תרופה שלקח כחלק מהתוכנית לגמול אותו מאלכוהול.

הפנומנית בת העשר כתבה על הביצוע ביוטיוב. "אחד הקאברים הקשים ביותר לביצוע, אבל אני חושבת שהשיר הזה באמת מתאים לסגנון שלי. מהיר, מהנה ומכסי עם קצה הפאנק! ".

2020 היתה שנה מסעירה למוזיקאית הצעירה. מלבד שלל קאברים שעשתה, בושל החלה גם לעסוק במוזיקה מקורית, וגם הלהיבה ב בקרב תופים נגד דייב גרוהל.

My Generation – The Who – Drum Cover Nandi Bushell

Dave Grohl VS Nandi Bushell EPIC Drum Battle

נאנדי בושנל המתופפת הקטנה הגדולה