נוסטלגיה – שישים שבעים או שמונים?

לא כל שיר ישן נחשב בהכרח נוסטלגי. שיר ישן הוא פשוט שיר שנכתב או יצא לפני זמן רב. שיר נוסטלגי הוא שיר שמעורר בנו זיכרונות או רגשות מהעבר — בעיקר רגשות של געגוע.

שיר קלאסי משנות ה־60 שלא הכרת — מבחינתך הוא פשוט שיר ישן, לא נוסטלגי. לעומת זאת, שיר שהתנגן בנסיעות עם ההורים או בחתונה שלך — גם אם לא מאוד ישן, יכול להיות מאוד נוסטלגי עבורך.

נוסטלגיה היא סובייקטיבית: היא אינה תלויה רק בזמן, אלא גם בהקשר האישי שבו שמעת את השיר, מה הוא סימל עבורך, ואילו רגשות הוא מעורר בך כיום.

נוסטלגיה היא רגש של געגוע אל העבר, לעיתים מלוּוה בתחושת חמימות, עצב מתוק או התרפקות על “הימים ההם”. זו לא רק זכירה של העבר, אלא חוויה רגשית עמוקה שמחזירה אותנו לרגעים שהיו — לעיתים דרך מוזיקה, ריחות, מקומות או תמונות.

למה נוסטלגיה כל כך חזקה? היא משחזרת תחושת זהות ושייכות, מעניקה נחמה בתקופות של שינוי או חוסר ודאות, מקשרת אותנו לאנשים וזמנים שאיבדנו — או שהתגעגענו אליהם. ההתרפקות הנוסטלגית תלויה בעיקר בהקשר התרבותי, בזיכרון הקולקטיבי ובחוויה האישית שלנו.

אישית תחושות נוסטלגיות אופפות אותי בעיקר בהאזנה לשירים של שנות השישים. זיכרון רחוק שמתעצם בהאזנה ללהיטי התקופה ההיא. הייתי נער (בן 17) בשנת 1964כשאני שומע את House Of The Rising Sun – יש מצב לדמעות.

למה דווקא שנות השישים נתפסות אצלי כנוסטלגיות יותר? האם זו רק הרומנטיקה של תקופת הנעורים? – כן, אבל הייתי מציין גם את המהפכה התרבותית: של העשור ההוא שגרמה שינוי עמוק בהוויה – מוזיקה של “הביטלס”, “בוב דילן”, ו”תנועת הפרחים”, מחאה נגד מלחמות, מאבק לזכויות אזרח. כל אלה נתנו למוזיקה ערך סמלי חזק.

אוסיף את הראשוניות: עבור הדור שגדל אז, זו הייתה הפעם הראשונה שמוזיקת פופ ורוק תפסה מקום מרכזי בתרבות – החוויה הזו כשלעצמה יוצרה זיכרון נוסטלגי חזק. וגם – מיתוס תקופתי: זו הייתה תקופה שנתפסה כמהפכניות או “תמימה”,

המוסיקה של שנות ה־70 היתה עמוקה ומגוונת (דיסקו, פרוג, רוק כבד), ה-80 הפכו את והסינתיסייזר לסמל של תקופה. גם לשנים ההן יש קהל עצום שמרגיש נוסטלגיה חזקה – במיוחד היום, כשהרטרו של האייטיז בשיאו.

לסיכום: אין תשובה אחת נכונה – השירים הכי נוסטלגיים הם אלה שנגעו ברגש שלך בזמן משמעותי בחיים שלך. מבחינה תרבותית כללית, שנות השישים לעיתים נתפסות כיותר “נוסטלגיות” בגלל המטען ההיסטורי והמהפכני שלהן, אבל זה משתנה מדור לדור.

*** רוק אולי לא הומצא בשנות ה-60, אבל זה בהחלט היה הזמן שבו הז'אנר הגיע לשיאו. לאחר עשרות שנים של אבולוציה – בהשראת בלוז, ג'אז, פולק, קאנטרי וסול – הרוק סוף סוף היה ישות חיה ונושמת, מוכנה להיחקר. ככזו, מוזיקאים החלו להתנסות עד כמה הם יכולים לדחוף את גבולות הז'אנר הצומח. להוסיף קצת פאנק? בהחלט. להתלהב מפסיכדליה? בטח. לנסות טכניקות הקלטה חדשות ונועזות? לכו על זה. שום חדשנות לא הייתה מחוץ לתחום.בדומה לעולם המוזיקה, החברה באותה תקופה השתנתה בקצב עצום. מלחמת וייטנאם, תנועת זכויות האזרח, השיח הפוליטי ומרוץ החלל היו רק חלק מהאירועים ההיסטוריים שהתרחשו במהלך העשור. ומכיוון שמוזיקה היא לעתים כה קרובות השתקפות של החברה, שינויים תרבותיים סייסמיים אלה עוררו השראה למגוון שירים מפורסמים.

10 להיטים מעוררי בלוטות הנוסטלגיה

The Animals – House of the Rising Sun (1964)

The Turtles – Happy Together

The Tremeloes Suddenly You Love ME

Let's Live For Today – Grass Roots

The Zombies – Time of the Season

The Zombies – She's Not There

The Lovin' Spoonful – Summer In The City

The Hollies – Bus Stop

The Beatles Michelle

Roy Orbison – Oh, Pretty Woman