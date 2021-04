סולן ביי סיטי רולרס, לס מק'קואן, מת בגיל 65

הסולן לשעבר של ביי סיטי רולרס, לס מק'קואן (Les McKeown), נפטר בגיל 65. זמר הפופ הסקוטי השתייך ללהקת הפופ המצליחה מאדינבורו בשנות השבעים.

בין להיטיהם : I Only Wanna Be With גם Bye Bye Baby, השיר Shang-a-Lang ו – Give a Little Love.

ביי סיטי רולרס היתה להקת בנים שמכרה בזמנה יותר מ -120 מיליון תקליטים. יש טוענים שלהקות הבנים הפכו לתעשייה בזכות ה- Bay City Rollers. סימן היכר של חבריה היו מכנסי טרטן. מקקאואן סיפר כי מכנסי הטרטן הראשונים של הלהקה היו בהשראת תמונה על כרטיס יום הולדת והוכנו על ידי אביו, שהיה חייט. מק'קואן שעזב את בית הספר בגיל 15 התחיל בלהקה בשם Threshold. ל- Bay City Rollers הצטרף בגיל 18 בשנת 1973. שיא הצלחתם באמצע שנות ה -70 חפף לתקופה בה היה ויכוח אינטנסיבי על עתידה הפוליטי של סקוטלנד.

הוא עזב את הלהקה בשנת 1978, כאשר חבריה פנו לכיוון גל חדש יותר בשם החדש של הלהקה – The Rollers, אך מאוחר יותר הוא הצטרף שוב למספר סיבובי קאמבק והקלטות חיות.

כשהיה בביקור בבית באדינבורו, מק'קאון – רק אז בן 20 – דרס והרג אישה בת 76. יום לאחר התאונה הצטרף לסיבוב ההופעות. לדבריו, "אני זוכר שרק הייתי בהלם מוחלט. אני לא יודע כמה זמן לקח לי לצאת מההלם הזה בדיעבד אני חושב, הייתי צריך לטפל בנושא בצורה הרבה יותר מקיפה."

למרות כמה עדים, שטענו שמקווין נהג מהר מדי, בית המשפט ניקה אותו מהאישום החמור יותר ובמקום זאת מצא אותו אשם בנהיגה פזיזה. הוא נקנס ב 100 לירות שטרלינג ונאסר עליו לנהוג במשך שנה. מק'קאוון טען בראיונות רבים כי תחושת האשמה על האירוע מעולם לא עזבה אותו, והיה בה חלק גדול באלכוהוליזם שלו.

Bay City Rollers – Bye Bye Baby





Bay City Rollers – Give a little love

