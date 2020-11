סם סמית' Love Goes

השיר הפותח “Young” מושר כמעט ללא ליווי, מהלך המציג את טווח הווקאלי של סם סמית – ויברטו מצוין המשדר תחושה הכי חזק, הכי נקי. למרות המחסור באנרגיה ברגעים הראשונים, ה"שקט" מאפשר מעבר חלק לשיר הקצבי "יהלומים" (שיצא כסינגל), מעבר אפקטיבי לאנרגיית הריקוד האופטימית של סמית'.

Love Goes נקרא במקור "למות למען", והיה מיועד ע"י סם סמית' לצאת לפני שהמגפה השתלטה על העולם. אלבום האולפן השלישי של זמר בלדות שברון הלב. שיר על אהבה שחיה ללא חרטה (Diamonds) שיר עם האמן הניגרי בורנה בוי (My Oasis) שיר עם לבירינת' ( Love Goes)

אסופת השירים מציגה סיפורים אישיים – רובם בנימה מלנכולית. הסאונד מעולה, המוסיקה – אינטימיות אמינה של מספר מוזיקלי. הוא מעודד ב – “So Serious” "הרם את הידיים באוויר אם לפעמים תתעצב כמוני" ובפזמון כמו מתנצל : "אלוהים אני לא יודע למה / אני נהיה כל כך רציני לפעמים"

רבים מהשירים החדשים נשמעים כטון רגשי מתחדש. וא שר רגשות של מאהב נבגד. מוסיקה שחוברת לרחמים עצמיים.

Love Goes מרגיש כמו האלבום הראשון שסמית' מוציא. למרות שחוזרים הנושא העיקרי של אלבומיו הקודמים – אהבה ואובדנה, יש תחושה של משב רוח רענן בהשוואה לאלבומיו היותר כבדים ןמלנכוליים. הסיום עם "ילדים שוב" (“Kids Again”), הוא שיר העוסק בהתבגרות, וב"החיים מתוך מזוודות ובתי מלון", השיר מגשר יפה על הפער בין החצי הראשון שירי הדאנס לבלדות.

ב"אהבה הולכת" שיתף סמית' פעולה עם בן זוגו לכתיבת השירים ג'יימס נאפייר; עם מומחי הפופ הסקנדינבים כמו סטארגייט, Shellback, לינוס ויקלונד ועם גיא לורנס מצמד הדאנס Disclosure (שחברו לסמית בסינגלים מוקדמים). הם בנו מסלולי פופ מובנים נגישים הקורצים לעבר רחבת הריקודים לרדיו הידידותי ואף לרחבת הריקודים, אולם בעיקר מוסיקה מלנכולית של שבור אהבה.

אהבה משמעותית במיוחד – כשהיא משתבשת. האובססיה גוברת, אפילו יותר מתשוקה. קולו היפהפה של סם סמית' קובע מאוד את איכות השירים: רגשני מלוטש, חזק ומשדר פגיעות עמוקה. חסר הגנה. “Love Goes” משקף בדידות, געגוע וחרטה. אולם יותר מתמיד, לסמית מודע לכך שגם אם השירים מאוד אישיים, יש להפנותם לקהל שמחפש את סוג המוסיקה שלו, ללבבות בודדים שהולכים שבי אחר קול המשי שלו מאז "Stay With Me" ו"Too Good at Goodbyes". מבחינתם – זהו אלבום חובה.

Sam Smith – Diamonds

סם סמית' Love Goes השירים

1 Young

2 Diamonds

3 Another One

4 My Oasis

5 So Serious

6 (Dance (‘Til You Love Someone Else

7 For The Lover That I Lost

8 Breaking Hearts

9 Forgive Myself

10 Love Goes

11 Kids Again

12 Dancing With A Stranger

13 How Do You Sleep?

14 To Die For

15 I'm Ready

16 Fire On Fire

17 Promises