מה שהיה ביניהם – האם יהיה לו המשך? סתיו גולדברג הלחין את הסיפור שהתרחש בינו ובינה. בלשון העממית – סטוץ שלא ברור לו/ לה אם יהיה לו המשך. אחרי יום חזר לפתחה וקרא לה באמצעות הקשה בתוף. התוצאה- כפולת משמעות מבחינת הקרום התופי. Someone's skin is stretched. מן הסתם – מטפורה לחיפוש – הרצון לשמוע עוד. האקט ביניהם יצר מהלך של בדיקה. היא תמהה אם יהיה לזה המשך, האם ישאר ליותר זמן. גם מגשש הוא להבין לאן זה מוביל. אלמנט החיפוש אחרי יחסי יציבים קיים אצל שניהם, כמו אצל המון אנשים צעירים שמחפשים יציבות ביחסים, ולרוב מסתפקים בהרפתקה מינית חד פעמית.

המוסיקה מייצרת קונטרסט נדיר ביופיו בין מהלך לירי שקט שנפתח חרישית בצלילי פסנתר ובחיקוי קולי של רוח חרישית ובין קצב שמח מלווה במחיאות כף, מעין אלמנט של גרוב כנעני בהמשך, שעטנז שמדגיש את הלך הרוחות המגוון של ההתרחשות, בין מלודיה מעודנת להרמוניה קולית עשירה וקצב אקזוטי. סינגל ראשון לסתיו גולדברג, של מוסיקאי-פסנתרן שלומד בניו-סקול בניו-יורק, אשר מעורר סקרנות גדולה להמשך.

On the second night/ Of our one-time thing/ I was wondering away/ For most of the day

I came back/ Only when the sun was down/ But you were hiding somewhere/ You were hiding somewhere

And I called you with my drum/ Someone's skin is stretched/ On a round wood frame/ You came right away

Where have you been/ You asked me/ I've been looking for you/ Will you stay up for me/ For a little while longer?

Then you had me/ Under the stars/ Oh, what a had/ What a blanket of stars

Then you pulled me/ Under the sky/ Oh, what a pull/ What a pleasant ride

Then you had me/ Under the stars/ Oh, what a had/ What a blanket of stars

Then you pulled me/ Under the sky/ Oh, what a pull/ Up to paradise

Where have you been/ You asked me/ I've been looking for you/ Will you stay up for me/ For a little while longer?

Ooh/ Whenever it’s real/ Ooh. Whenever it’s real. I am not what I seem

Where have you been/ You asked me/ I've been looking for you/ Will you stay up for me/ For a little while longer?

