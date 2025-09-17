מציינים שזה סיננגל ראשון שלה בעברית. סיעור מוחות במילים ובמוסיקה שדוחף את עדן גולן לרחבות המועדונים. שרבוט של מונולוג יחסים של מתקרבנת מקוננת. השיר שמתלבש על הפופ האלקטרוני, אמור לבטא עוצמה נשית, התנתקות ממערכת יחסים פוגענית, ותחושת חופש מחודשת דרך העצמה עצמית.

השיר מתאר אישה (המספרת) על פרידה מבן זוג בעייתי — בוגדני, שקרן, לא נותן כבוד, מניפולטיבי (כולל רמז ל"גזלייטינג"). לאורך כל השיר היא קובעת גבולות ומסרבת לשוב לדינמיקה הרעילה שהייתה. המוזיקה הדאנסית של השיר מדגישה תחושת חופש מחודשת. הפזמון מתאר את רגע הפרידה כשחרור, רגע של כוח ובחירה.

השיר מעביר מסר ברור לנשים (ולמאזינים בכלל): אם לא נותנים לך כבוד — תלכי. את לא צריכה לסבול. את סקסית, את מהממת, את שולטת.

המוסיקה מותאמת לצרכי השוק – קצבית, אלקטרונית, מתאימה לרחבה. עדן גולן מבצעת אותו בעוצמה קולית עם טון ישיר, כמי שתוקפת את בן הזוג. השפה ישירה, בוטה, יומיומית ("פאק", "נו מה", "דפוק עם תעודות") – כמו שיחה עם חברה.

"סקסית" הוא שיר שמגלם את רוח הזמן – פמיניזם פופולרי, שמדבר ישירות על כאב, התפכחות, ומעבר לחיים טובים יותר אחרי קשר פוגעני. זה שיר של שחרור עצמי, עוצמה, ולא פחות – מסיבה. השיר מתכתב היטב עם מגמות תעשיית המוסיקה, גולן משחקת אותה לפי תכתיביה. מבחינה זו היא נשמעת כאן "כלי מהוקצע" בלהיט אינסטנט. השאלה היא האם זהו הקו שינחה אותה בהמשך. נדמה שזו שאלה שהיא או מפיקיה צריכים לענות עליה.

*** הקליפ – פירוטכניקה צילומית של תנועות ריקוד גמישות. תואם את האופי האינסטנטי של השיר.

צלם סטילס – שי תמיר

עדן גולן סקסית‎ במאי – איתמר לידר שירי צלמת – מעיין בוכניק כוראוגרף – אביחי חכם

בסוף הרבה יותר יפה לי/ שאתה לא פה אם אני פה אל תשאר כי

אתה לא תשרוד קמתי לרקוד פאק אני סקסית

וזה מהמם לי/ וזה מהמם לי

אל תבקש חיבוק / אני כבר לא הכתובת

טעות אחת זה ניתוק / ככה אצלי מסורת

הייתה לך הזדמנות/ יותר אני לא נותנת/ לך לאחת אחרת

אתה חוזר אליי שבור לדירה/ עם איזה בושם שאנ’לא מכירה

נו מה חשבת שאני לא אדע

נו מה נו מה

בסוף הרבה יותר יפה לי/ שאתה לא פה אם אני פה אל תשאר כי

אתה לא תשרוד

קמתי לרקוד פאק אני סקסית

וזה מהמם לי וזה מהמם לי

וזה הרבה יותר יפה שלי / שאתה לא פה אם אני פה אל תשאר כי

אתה לא תשרוד

קמתי לרקוד פאק אני סקסית

וזה מהמם לי/ וזה מהמם לי

תגיד על מי אתה עובד/ על מה’תה מצטער

גם כשאתה שותק אתה עדיין משקר/ די להתקרבן ולשחק אותה עיוור

גם אתה לא מאמין לכל השיט שאתה אומר

אתה דפוק עם תעודות/ גזלייטינג ברמות הכי קשות

ועוד שוט ועוד שוט עד שקמתי לרקוד

אתה לא תשרוד/ לא נותן כבוד לא תקבל כבוד

אתה חוזר אליי שבור לדירה/ עם איזה בושם שאנלא מכירה

נו מה חשבת שאני לא אדע נו מה נו מה

בסוף הרבה יותר יפה לי/ שאתה לא פה אם אני פה אל תשאר כי

אתה לא תשרוד קמתי לרקוד פאק אני סקסית

וזה מהמם לי/ וזה הרבה יותר יפה לי

שאתה לא פה אם אני פה אל תשאר כי

אתה לא תשרוד קמתי לרקוד פאק אני אקסית

וזה מהמם לי

