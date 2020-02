ההתפקחות מובילה אותה להערכה מחודשת של היחסים עם בן הזוג. היא לא מאמינה, שהוא מאמין למה שהוא אומר לה. הוא עדיין בעיניה חידה. בוחנת את הקשר מחדש. הנשיקה בעיניים עצומות עוד איכשהו עוברת בסדר, אבל בעיניים פקוחות – היא חשה שזה לא זה. שלא יספר לה שאיכפת לו ממנה, כשהוא לא מאמין בזה. My curiosity killed my innocence/ I’m no longer afraid of the darkness surrounding me הסקרנות הרגה את התמימות, והיא כבר אינה פוחדת מהחשכה שמקיפה אותה.

הטון הגבוה של ענבל פז, שמגיע עד פלצט מתכוון משדר בעוצמה את תחושותיה. הלחן, העיבוד, המעברים מייצרים נרטיב דרמטי רווי זרמי רגש. ההרמוניה הקולית היא משהו בין מוסיקה כנסייתית ללהקת קווין. שיר חוצה סגנונות (Cross Over), שענבל פז מבצעת אותו כמו זמרת ראשית במחזמר של אנדרו לויד וובר על בימות הווסט אנד. ההזדהות עם הטקסט מופתית, והיא זו שמחברת את מיתרי הקול עם מיתרי הרגש.

*** ענבל פז, עברה בגיל צעיר עם משפחתה לארה"ב. שם למדה שירה ופסנתר. בגיל 15 חזרה לישראל, המשיכה בלימודי מוסיקה והוציאה אלבום ג'אז שנקרא Sunrise, שלווה בהופעות הרכב במקומות שונים בארץ. אחרי סיום התואר הראשון טסה לאטלנטה ונאשוויל לחצי שנה בכדי להמשיך ולהעמיק את לימודיה בפיתוח קול יחד עם המורים Jan Smith שעבדה בין השאר עם ג'סטין ביבר ועם ברט מנינג שעבד בזמנו עם טיילור סוויפט. עם חזרתה לארץ פתחה את הסטודיו לפיתוח קול במודיעין, כשבמקביל ממשיכה בקריירת סולו.

Love, I get so lost in your eyes/ Stole every ounce of sanity

Wiped out gravity/ Oh, Love/ I’ve learned that eyes never lie

And mine silently speak out loud/ What I’ve been trying to hide

Through eyes open shut I kiss you/ With eyes open I just miss you

Don’t catch me in your net/ If you don’t mean it

Don’t tell that you care/ If you don’t feel it

I took a bite and now it seems I’m bleeding

So don’t tell this is real/ If you don’t believe it

You, are to me like an enigma/ Are you a hopeless case like me/ Or is the rush you seek

Through eyes open shut I kiss you/ With eyes open I just miss you

Don’t catch me in your net/ If you don’t mean it

Don’t tell that you care/ If you don’t feel it

I took a bite and now it seems I’m bleeding

So don’t tell this is real/ If you don’t believe it

My curiosity killed my innocence/ I’m no longer afraid of the darkness surrounding me

Just of the darkness inside of me

Don’t catch me in your net/ If you don’t mean it/ Don’t tell that you care

If you don’t feel it/ I took a bite and now it seems I’m bleeding

So don’t tell this is real/ Cause I don’t believe it

