"לא ידעתי שאני יכולה לנשום / שאני יכולה לראות". ענת מלמד, זמרת-יוצרת-פסנתרנית, שרה הארה פנימית של תחושת אבדון, חרדה ואי יכולת לראות אור בקצה המנהרה החשוכה. זה ה"סרט" שעובר הכי אותנטי בראשה ברגעים שבחוץ הכל שמחים, 31 בדצמבר, ערב ראש השנה האזרחית. קול בהיר, טון מדוכדך, הופכת את השיר למונולוג דרמטי מתוך תחושת אמת,

המנגינה, כמו גם העיבוד – פונקציונאליים, משדרים את התחושה ברמת אמינות גבוהה, מכניסים לאווירה שלה – מתח בפתיחה, הזיה בהמשך. ענת מלמד אינה מנסה לייפות באמצעות המוסיקה. השיר הזה מדויק בכל מרכיביו, ועדיין הוא מסוג השירים שיופיו מזמין האזנה ועוד האזנה. בעברית לא היינו יכולים לקבל עוצמות ייחודיות כאלה. מהשירים שהייתי שולח ליצוא. כאן הוא לא יזכה, ככל הנראה, למה שמגיע לו.

It‘s December 31st/ In our dark little house

You are watching horror films/ And I‘m a little mouse

Set me free at last

You have premonitions that/ Kill flowers in the bud

Birds will never sing for us/ And new years will be bad

Let me look outside

Didn’t know that I could breath/ Didn’t know that I could see

Did you know that this is real/ All my life‘s ahead of me

On a quiet day you sleep/ To rearrange your fears

Conjure up some gory scenes/ You‘ll share to keep me in

I‘m afraid enough/ Let‘s dissect all sense and thought

We‘ll soon have none to eat/ I‘ll never love myself enough

To run fast with the key

Didn’t know that I could breath/ Didn’t know that I could see

Did you know that this is real/ All my life‘s ahead of me

Your impending vacuum is a dark cloud in my thoughts

Anat Melamed - Lila's Dream

