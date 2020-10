לא מתווכחים עם נתוני הצלחה. Rumors של הלהקה האמריקאית-בריטית נרשם בדפי ההסטוריה של הפופ כמטיל ביצי זהב. נתונים חלקיים: "Rumours" נכח במצעד האלבומים הבריטי כ-522 שבועות, והוא האלבום ה-14 הכי נמכר בכל הזמנים בבריטניה. בארצות הברית, האלבום הוא האלבום השישי הנמכר ביותר.

"שמועות" הוא אלבום האולפן האחד עשר של פליטווד מק. הוא הוקלט ברובו בקליפורניה בשנת 1976, ויצא ב -4 בפברואר 1977

במהלך המפגשים בין חברי הלהקה לקראת ההקלטות, כולם היו בתהליכים של פרידות: סטיבי ניקס ולינדזי בקינגהאם, ג'ון וקריסטין מקווי, מיק פליטווד עם אשתו ג'ני בויד. כולם צרכו הרבה סמים. רוב כתיבת השירים היתה על בסיס אישי. סטיבי ניקס כתבה את Dreams באולפן הסמוך בו התנהלו הסאשנים של הלהקה, שם הקליטו באותה עת חברי Sly Stone. באולפן היתה מיטה גדולה חצי עגולה והקירות עטויים קטיפה אדומה – אווירה נהדרת לשיר על חלומות.

"חלומות" היה סוג של הגשמת חלום של סטיבי ניקס. זה השיר היחיד שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. ניקס בראיון ל"דיילי מייל" ב -16 באוקטובר 2009: "אני זוכרת את הלילה שכתבתי 'חלומות'. נכנסתי פנימה והושטתי קלטת של השיר ללינדזי, זה היה טייק ראשוני , רק אני שרתי סולו ונגנתי בפסנתר. אף על פי שהוא היה בימים קשים נגדי, לינדזי ניגן בשיר והשרה אווירה טובה. מה שקרה בינינו היה עצוב, היינו זוג שלא יכולנו להמשיך יחד, אבל כמוסיקאים, עדיין כיבדנו זה את זה – והוצאנו ביחד כמה שירים מבריקים".

כשניקס ניגנה ללינדזי את השיר על פסנתר בפעם הראשונה, הוא חשב שהשיר מאוד משעמם. אבל בגאונותו, לינדזי הצליח להפוך את השיר למורכב ומיוחד, שונה לחלוטין מהגרסה המקורית של ניקס.

Go Your Own Way היה הסינגל הראשון מהאלבום. בקינגהאם כתב את זה כמסר זועם לסטיבי ניקס. המילים מתארות סיטואציה של שבר ביחסים: "כל שרצית הוא לארוז ולגור עם מישהו אחר" סטיבי התעקשה שלעולם לא נפגשה עם מישהו עם מישהו כשהיו יחד. היא דרשה מבקינגאהם להוציא את השורה Packing up Shacking up is all you want to do, אבל הוא סרב. סוג של כנות שאיפיינה את הלהקה. המוסיקה הקצבית השמחה לחלוטין אינה תואמת את הקונטקסט של השיר, אותו ביצעה פליטווד מאק בעת קבלת הגראמי על האלבום ב-1977. כאשר האלבום הוקלט, נישואיהם של לינדזי בקינגהאם וכריסטי מקווי הגיעו לסיום.

43 שנים (בעת כתיבת שורות אלו) אחרי צאתו, "שמועות" שומר על טריותו כאלבום פופ קלאסי. זהו אחד מעשרת האלבומים הנמכרים ביותר בתולדות הפופ והרוק, ללא ספק תוצאת היכולת של חברי ההרכב ג’ון (בס) וכריסטיאן מקווי (קלידים, שירה), לינדזי באקינגאהם (גיטרה) וסטיווי ניקס (שירה) לתרגם בעיות אישיות בתא המשפחתי למוסיקה מלודית קולחת וכובשת.

השירים היפים באלבום הפופ-רוק הזה הם "לך בדרכך שלך", "חלומות", "אל תעצור ו-Chain ההפקה הנקייה, הלהיטים הקליטים הם שהשאירו את האלבום 31 שבועות בטופ של מגזין הבילבורד.

"שמועות" הוא אחד מאותם אלבומי "חובה" שממשיך ללהלהיב. בתוך 39 דקות, מכסה האלבום הכל החל ממוסיקת רוק נהדרת, בלדות פופ כתובות להפליא וכמה אלמנטים עממיים טעימים מאוד. הוא פונה למגוון רחב ביותר של חובבי מוזיקה, מה שמסביר את היותו אחד האלבומים הנמכרים ביותר אי פעם. מעבודת הגיטרה המבריקה על "The Chain" ועד לסיפור הרגשי של "Songbird". כבר השיר הפותח "חדשות יד שנייה" "Second Hand News" עושה עבודה נפלאה להזכיר לי זמנים שהייתי מכור לאלבום הזה.

התקליט ממשיך להישמע חם וחינני כפי שהיה גם תודות להפקתו המצוינת. הוויניל המקורי הוא קלאסיקה שאותה יש לאחסן בדחליו ורחימו, מתד שני אי אפשר לפסוח על מהדורת הרימסטר של האלבום. מה עוד אתה יכול להגיד על האלבום הזה? "שמועות" יצירת מופת של סצנת הרוק של שנות השבעים, אלבום שצריך להיכנס לכל אוסף רוק ראוי לשמו.

Go Your Own Way





Second Hand News

Dreams

Never Going Back Again

Don't Stop

Go Your Own Way

Songbird

The Chain

You Make Loving Fun

I Don't Want To Know

Oh Daddy

Gold Dust Woman