רגעי קסם מיטב השירים האהובים מתוכנית הרדיו הנוסטלגית של קול ישראל

בחוברת המצורפת לדיסק הכפול מציין עורך התוכנית, גדי לבנה, כי האוסף היה יכול לצאת כבר מזמן, אלמלא התעקש לכלול בו מספר שירים. לבנה אינו מבהיר את הסיבה לעיכוב. (השגת זכויות על השירים?) הוא גם אינו מציין מה הם השירים עליהם התעקש – האם מדובר בשירי איכות או בשירים שמעוררים את געגועיו.

מילת המפתח באוסף היא נוסטלגיה – התרפקות על העבר. נוסטלגיה נחשבת ל"מרירה מתוקה"- מתוקה כי היא מאפשרת לנו לחיות מחדש רגעים טובים מהעבר, מרירה כי היא מזכירה לנו כל פעם מחדש שאותם רגעים לעולם לא ישובו. שיר אהוב מעורר תקופה שלמה, לעיתים לפרטי-פרטיה, ובד בבד עשוי לעורר רגש עז.

איזה שיר משמעותי בעבורכם, כזה שמעורר בכם הכי הרבה רגשות וזיכרונות? הרוב ישברו על תקופת העשרה שלהם. יש מצב שרבים המתרפקים שיאמרו שמאז הביטלס/לד זפלין/פינק פלויד/פרל ג'אם/ לא נכתבה מוסיקה מעולה. זה כמובן לא נכון, כי המוח שלכם אינו מוכן לקלוט/ להתאהב בחדש.

מהות הנוסטלגיה – געגועים, בדרך כלל לאהבה ישנה. לא תמיד ניתן לבטא את מהות ההתרפקות. קחו את "לילות משי לבן" של המודי בלוז:

לילות בסאטן לבן, אף פעם לא מגיעים לסוף

מכתבים שכתבתי, אף פעם לא התכוונתי לשלוח

יופי שתמיד פספסתי, עם העיניים האלה

מה האמת, אני לא יכול להגיד יותר

הכמיהה להקשיב לשיר ישן היא כמובן עניין יחסי ואינדיווידואלי. רגעי קסם? רגע קסום שלי אינו רגע קסום שלו/שלה. נוסטלגיה מתחברת לרגעים מסוימים, צלילים שפתאום מחזירים אחורה, לעיתים תחושת דז'ה וו. לא נוסטלגיה במובן של לקדש את הגעגוע. Charmaine, הנעימה בביצוע מנטובני ותזמורתו משיבה משב נוסטלגי מן העבר.

גם ברומנטיקה נוסטלגית יש שחיקה: את Can't Help Falling In Love של אלביס ו – And I Love You So של פרי קומו הייתי משאיר באוספי העבר. ההוליס של He Ain't Heavy מוצו. אני מעדיף את Melancholy Man על פני Nights In White Satin של המודי בלוז.

אם לחיות על משקעי העבר – אז You've Lost That Lovin' Feelin' של "האחים הצדקנים" עושה לי את זה. גם You've Got Your Troubles של המזלות ו – Take Good Care Of My Baby של בובי ווי ו – The Rain The Park And Other Things של הקאוסילס.

הדים יפים מן העבר: The Sun Ain't Gonna Shine Anymore של ה"ווקינג ברדרז".

להתאהב מחדש? – This Little Bird של מריאן פיית'פול. מסעיר מחדש? Sugar Baby Love של הרובטס בכל מרכיב – קול הפלצט, המנגינה, ההרמוניות הקוליות. שיר שעובר מדור לדור גם ללא הילת הנוסטלגיה.

CD1

1. Elvis Presley – Can't Help Falling In Love

2. Perry Como – And I Love You So

3. Connie Francis – Where The Boys Are

4. The Mamas & The Papas – Dedicated To The One I Love

5. The Hollies – He Ain't Heavy He's My Brother

6. The Righteous Brothers – You've Lost That Lovin' Feelin'

7. Walker Brothers – The Sun Ain't Gonna Shine Anymore

8. Cilla Black- If I Thought You'd Ever Change Your Mind

9. Aphrodite's Child- It's Five O'Clock

10. The Moody Blues- Nights In White Satin

11. Vikki Carr- It Must Be Him

12. The Tremeloes – Silence Is Golden

13. Alan Price – I Put A Spell On You

14. Billy Stewart- Summertime

15. Dusty Springfield- Wishin' And Hopin'

16. Tom Jones – I'm Coming Home

17. Engelbert Humperdinck- Am I That Easy To Forget

18. Dana- All Kinds Of Everything

19. Mantovani & His Orchestra- Charmaine



CD2

1. Kyu Sakamoto – Sukiyaki

2. Marianne Faithfull – This Little Bird

3. Petula Clark – Don’t Sleep In The Subway

4. The Rockin’ Berries – He’s In Town

5. The Cowsills – The Rain The Park And Other Things

6. Julie Grant – Stop

7. Jackie Trent – Love Is Me, Love Is You

8. Peter Skellern – You're A Lady

9. The Moody Blues – Melancholy Man

10. The Troggs – Love Is All Around

11. Joan Baez – The Night They Drove Old Dixie Down

12. The Mamas & The Papas – Monday, Monday

13. The Fortunes – You've Got Your Troubles

14. The Four Tops – Walk Away Renee

15. The Four Seasons – Big Girls Don't Cry

16. The Rubettes – Sugar Baby Love

17. Mama Cass – It's Getting Better

18. Bobby Vee – Take Good Care Of My Baby

19. Paul & Paula – Young Lovers