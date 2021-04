רוי אורביסון כטרגיקן הגדול של הרוק: שלוש דקות מדהימות, של צער על אובדן אהבה. אורביסון חנשמע כאילו סבל הוא סוג של קתרזיס. משירי הרגש המיוחדים של שנות השישים, ולא מעט בזכות הזמר רוי אורביסון, שהצליח כמעט בכל שיר ששר להביע תחושות אמת. השיר מדבר ישירות לכל מי שליבו נשבר בעקבות סיומה של אהבה גדולה. רוי אורביסון שפך מעט אור על השיר הזה כשדיבר עם ה- NME בשנת 1980. "ניסיתי לומר שדברים מסוימים נגמרו לפני שאתה מבין את זה, לפני שמישהו יבין את זה".

רוי אורביסון היה האמריקני הראשון שהגיע למקום הראשון בבריטניה מאז שאלביס עשה זאת בדצמבר 1962, כאשר השיר הגיע לראש המצעד הבריטי ב- 25 ביוני 1964.

קולו של רוי אורביסון (שנפטר ב-1988) היה אחד הקולות היותר מיוחדים ומרגשים בפופ, מהסוג שאינו ניתו להשוואה כמו זה של אלביס פרסלי. אבל זה היה לא רק הקול. הוא שר סיפורי אהבה בטון אמוציונאלי שהעניק להם עומק.

מבחינה מבנית, השיר דומה ללהיט "Running Scared" של אורביסון משנת 1961, בכך ששני השירים נבנים מלחישה לצרחה, ויש להם פעימה בסגנון בולרו. עם זאת המנגינות של שני הלהיטים שונות לחלוטין.

בלדת הרוק האופראית הזו הוקלטה על ידי זמרים רבים ביניהם גלן קמפבל, ג'ין פיטני ובוני טיילר. מייקל קיין שר אותו בסרט "Little Voice" מ -1998.

רוי אורביסון – Black and White Night ההופעה

1964: מקום 1 ארה"ב מקום 9 בריטניה

רוי אורביסון It's Over מההופעה Black and White Night

Your baby doesn't love you any more

Golden days before they end

Whisper secrets to the wind

Your baby won't be near you any more

Tender nights before they fly

Send falling stars that seem to cry

Your baby doesn't want you any more

It's over

It breaks your heart in two, to know she's been untrue

But oh what will you do?

When she says to you

There's someone new we're through, we're through

It's over, it's over, it's over

All the rainbows in the sky start to even say goodbye

You won't be seeing rainbows any more

Setting suns before they fall, echo to you that's all that's all

But you'll see lonely sunset after all

It's over, it's over, it's over, it's over

It's over

Writer/s: Bill Dees, Roy Orbison