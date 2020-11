שינייד אוקונור: אני היא נכנסת לתוכנית גמילה לשנה בגין טראומה והתמכרות

הזמרת-יוצרת שינייד אוקונור ממשיכה להעסיק את העולם בחייה הפרטיים. הפעם חשפה, כי היא נכנסת לתוכנית טיפול לשנה על רקע טראומה והתמכרות, החל משבוע הבא. שינייד הודיעה בטוויטר כי היא דוחה את סבב ההופעות שלה ל- 2022 כדי שתוכל להתחיל להתאושש.

זו הודעה לאנשים שיש להם כרטיסים להופעות שלי בשנה הבאה", היא כתבה, "ההופעות האלה נדחות עד שנת 2022 כדי לאפשר לי לעבור שנה אחת של טיפול בטראומה ובהתמכרות, אחרי שסבלתי שש שנים מאוד טראומטיות. עכשיו ההחלמה מתחילה."

היא הסבירה שלמרות שהיא "מכורה למריחואנה במשך 34 שנה", היא התמכרה גם לסם אחר. "גדלתי עם הרבה טראומות והתעללות", המשיכה. “נכנסתי אז ישר לעסקי המוזיקה. ומעולם לא למדתי באמת לנהל חיים נורמליים."

לדבריה, לאחר שתסיים את תהליך הטיפול וההחלמה שלה, תצא עם אלבום חדש וסיבוב הופעות, כאמור ב- 2022. בנוסף ציינה כי ביוני שנה הבאה תוציא את ספר זיכרונותיה.

בחודש שעבר, אוקונור הוציאה שיר ראשון מזה ארבע שנים- קאבר של "Trouble Of The World" של מהאליה ג'קסון, כאשר כל הרווחים הועברו לעמותות שונות של Black Lives Matter.

אחרי שנים סוערות, שכוללות הצלחה מטאורית ונפילה, דיכאונות וניסיונות התאבדות, שינייד אוקונור בת ה-53, ילידת אירלנד, ממשיכה לנהל חיים בחשיפה לציבור. בין שאר התמורות שעברו עלייה – היא התאסלמה תחת השם שוהאדה דוויט. בתכנית ה"לייט לייט שואו" ביצעה אוקונור את להיטה הגדול Nothing Compares כשהיא לבושה בחיג'אב.

שיאה של ההיאבקות בבריאותה הנפשית נראה בסרטון וידאו בפייסבוק בו הודיעה, כי ניסתה להתאבד. בביתה שבניו ג'רזי. היא ביטלה את הופעותיה בקיץ 2015 עקב "תשישות בשל מצב רפואי בלתי פתיר". לאחר שלא חזרה הביתה מרכיבה על אופניים בחודש מאי 2016, היא דווחה כנעדרת , ונמצאה לבסוף בבית מלון בפרברי שיקגו על ידי המשטרה. היא ניתקה בפומבי את קשריה עם משפחתה, בנובמבר 2015 לאחר ששיתפה את הציבור כי נפגעה ממנת יתר בחדר מלון בדבלין. יום אחרי פרסום הוידיאו החושפני, פרסמה את כתובת המוטל בו היא שוהה. מאוחר יותר פרסם מישהו בעמוד הפייסבוק שלה, כי היא בסדר. "היא מוקפת אהבה ונמצאת תחת השגחה"

Sinead O'Connor 'Nothing Compares 2 U' | The Late Late Show

שינייד אוקונור ברגעי הקשים מבקשת עזרה בוידוי חושפני בן 12 דקות בפייסבוק, שהיא שידרה מחדר במלון דרכים בניו ג'רזי. הזמרת הבוכיה מתארת מצב של קריסה אובדנית במצבה הנפשי.