שירי האהבה של הקאנטרי? אילן בן-שחר שאסף וערך, לא ממש הלך על קונספט של איתור שורשי הקאונטרי ודגשים על הזמרים האותנטיים של הסגנון. אותו עניין בעיקר המיזוג בין פופ וקאנטרי או הגעגוע לצלילים מוכרים מהימים שסלואו היה "קרייזי" בביצוע פטסי קליין או כשקריסטאל גייל שרה "דונט איט מייק מיי בראון איי בלו", שני להיטים מאוד מחניפים שמורחים אותך על הפתיחה.

כזהו האוסף – להיטים נהדרים מהחמישים עד השבעים. אלביס אתה פה? איך לא. תלחצו בשלט 7 תקבלו את "תמיד במחשבתי". זמר קאנטרי? נו. אגב, יש באוסף שיר אזכרה לאלביס מושר ברגש רב ע"י רוני מקדואל – The King Is Gone.

לקאנטרי היו בשישים-שבעים זמרות נפלאות: תמי וויינט ב"סטנד ביי יור מן" כבר יותר מזוהה עם הסגנון, ואיזו זמרת היא הוויינט הזו. אחריה מגיע עוד להיט סיקסטיז "דיר ג’ון לטר" שסקיטר דיוויס האגדית שרה בליווי דיבורו ברקע של בובי בייר. והנה עוד אחת ששילחה הרבה ריגושי קאונטרי – דולי פרטון ב"ג’ולין".

שני זמרים שעברו ממצעדי הקאנטרי למצעדי הפופ הם קני רוג’רס ב"ליידי" וצ’ארלי ריץ" ב"דה מוסט ביוטיפול גירל". מסע הגעגועים נמשך עם גלן קמבל בלהיט ענק מ-1975 "ריינסטו קאובוי" ועם "רוז גארדן" מ-1970 עם לין אנדרסון ו"אל פאסו" בביצוע מארי רובינס.

מהר מאוד מתברר שאנחנו נמצאים במצעד הפזמונים הגדול של הפופ-קאנטרי האמריקני, נוסטלגיית מחץ. יעלו ויבואו בין השאר בובי גולדסבורו עם "האני" , "500 מיייל מהבית" עם בובי בייר, "גרין גרין גראס" – פורטר ווגונר, וילי נלסון ב"מצחיק איך שהזמן רץ" וכמובן ג’וני קאש, במה שהכי מזוהה איתו – "נער ושמו סו". מסע נוסטלגי ענוג, במיוחד למתרפקים.

Patsy Cline פסטי קליין – Crazy

Crystal Gayle קריסטל גייל – Don't It Make My Eyes Blue

Tammy Wynette תמי ויינט Stand By Your Man –

Skeeter Davis & Bobby Bare – סקיטר דיוויס ובובי בייר – A Dear John Letter

Dolly Parton דולי פרטון – Jolene

Elvis Presley אלביס פרסלי – Always On My Mind

Ronnie Mcdowell רוני מקדואל – The King Is Gone

Kenny Rogers קני רוג'רס – Lady

Charlie Rich צ'ארלי ריץ – The Most Beautiful Girl

Glen Campbell גלן קמבל – Rhinestone Cowboy

Lynn Anderson ליין אנדרסון – Rose Garden

Marty Robbins מרטי רובינס – El Paso

Addy Arnold אדי ארנולד – Make The World Go Waay

Bobby Goldsboro בובי גולדסבורו – Honey

Mary Macgregor מרי מקרגור – Torn Between Lovers

Debby Noone דבי בון – You Light Up My Life

Dolly Parton דולי פרטון I Will Always Love You

Porter Wagoner פורטר ווגונר – Green Green Grass Of Home

Bobby Bare בובי בייר – Five Hundred Miles Away From Home

Hank Locklin הנק לוקלין – Send Me The Pillow You Dream On

Jim Reeves ג'ים ריבס – He'll Have To Go

Willie Nelson וילי נלסון – Funny How Time Slips Away

Ned Miller נד מילר From a Jack To A King

Don Gibson דון גיבסון – Oh Lonesome Me

Johnny Cash ג'וני קאש – a Boy Named Sue

בתמונות למטה: קריסטל גייל, דולי פרטון, קני רוג'רס, פטסי קליין, תמי ויינט

פטסי קליין – Crazy

Crystal Gayle – Don't It Make My Brown Eyes Blue

Tammy Wynette – Stand By Your Man

Country Music Nation

I Love Country Music

Country Music Home