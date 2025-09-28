שלומי שבת שר שיר הבנוי ממשפטים שנלקחו מתוך סטיקרים, פתקים, כתובות, ציוצים, מכתבים וכתבות על ולזכר נופלים ונופלות מאז הטבח ב-7 באוקטובר ובמלחמה שלאחריו. זוהי מעין אנדרטה חיה: שלומי מדבר בקול הקולקטיבי של דור שלם שנקטע, אך לא כקינה – אלא כצוואה של תקווה, של חיים, של עשייה. מדובר בשיר שמכיל קולות, משפטים, זהויות ואמירות של הנופלים, שהופך אותם לאחת – לדרישת שלום מהמתים אל החיים. לא מבט לאחור – אלא פנייה קדימה.

זהו שיר שבו המתים מדברים אל החיים, דרך המשפטים שהשאירו: "תמצא לך אהבה בכל דבר", "תחיה כל יום כאילו אין מחר", "תעוף הכי גבוה שאתה יכול". "תראה עולם – תראה גם בשבילי" – צוואה כואבת של מי שלא יזכה.הם כבר אינם, אבל המסר שלהם חי, חזק, נוכח.

הטקסט מתפקד כמו פסיפס קולקטיבי של חלומות שנגדעו – אך נמסרים הלאה. הרבה מהשורות מוכרות למי שעקב אחרי סיפורי הנופלים – הן לקוחות ישירות מהכתבות, מהסטוריז האחרונים של החיילים, ממסרים שכתבו ליקיריהם.

הפזמון החוזר – "השיר שלך יתנגן לנצח / שמור על עצמך / בסוף עוד ננצח" – הופך להיות מנטרה של עם שלם. המשפט "החיוך שלך תמיד איתי" מבטא גם כאב אישי וגם זיכרון אינטימי של נופלים.

"דרישת שלום" הוא לא שיר על מתים – הוא שיר שנכתב על ידי המתים, עבור החיים. הוא מציב את המאזין מול מראה – שואל אותו בעדינות אך בעוצמה: האם אתה חי באמת? האם אתה ממשיך את הדרך? האם אתה מגשים את עצמך – בשבילך, ובשבילם?

השיר מאופק, מלודי ומרגש בלי להיות פתטי. הלחן וההרמוניה הקלאסית מאפשרים לטקסט "לנשום", לא להיות דרמטי מדי. שלומי שבת שר בקול חם, אך כמעט לוחש בחלקים – כאילו הוא באמת קורא את המכתבים האחרונים של הנופלים מתוך חמלה וכוונה גדולה.

*** השיר הוא חלק ממיזם "וזכרת"- קהילה יוצרת זיכרון, שאותו מוביל משרד רוה"מ בשיתוף החברה למתנ"סים "יד לבנים" ו- "הילמה". הוא נולד מהצורך לציין את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, ומטרתו היא להפוך את הזיכרון למפגשים בקהילות ולחבר את סיפורי הנופלים לסיפור משותף אחד של כולנו.

שלומי שבת דרישת שלום במאי: חגי לפיד

דרישת שלום ,

תמצא לך אהבה בכל דבר ,

תחיה כל יום כאילו אין מחר ,

ולא לשכוח, לשמוח, לחייך.

עשה רק טוב ,

עוד קצת ומעבר לדימיון,

יהיה בסדר גם אם פה היגיון,

תעוף הכי גבוה פה שאתה יכול, אתה יכול

השיר שלך,

יתנגן לנצח,

שמור על עצמך,

בסוף עוד ננצח

לך תחיה עכשיו,

אמור מעט ותעשה הרבה.

תמיד תרים ת׳ראש

רק לא את הידיים

אל תפחד לפגוש,

עצב בעיניים,

עד הניצחון,

החיוך שלך תמיד איתי.

דרישת שלום,

תמיד תהיה ראשון, תצעד חזק.

את האור שלך איש לא ימחק ,

תראה עולם, תראה גם בשבילי.

במקום,

בו נשבר אדם נולד לוחם.

אני הייתי פה רקדתי ביניכם.

*תזכור אסור אף פעם לוותר*

השיר שלך,

יתנגן לנצח,

שמור על עצמך,

בסוף עוד ננצח

לך תחיה עכשיו,

אמור מעט ותעשה הרבה.

תמיד תרים ת׳ראש

רק לא את הידיים

אל תפחד לפגוש,

עצב בעיניים,

עד הניצחון,

החיוך שלך תמיד איתי.

כי זה השיר שלך,

והוא יתנגן לנצח,

שמור על עצמך,

בסוף עוד ננצח

לך תחיה עכשיו,

אמור מעט ותעשה הרבה.

תמיד תרים ת׳ראש

רק לא את הידיים

אל תפחד לפגוש,

עצב בעיניים,

עד הניצחון,

החיוך שלך תמיד איתי.

