ג'אז ישראלי המייסדים משתבחים

דור המייסדים של הג'אז הישראלי? הוא עדיין איתנו? אז ככה: מה שהוציא אותי מביתי לאחר שנת קורונה נטולת מופעים היתה הכרוניקה הזו: "מצדיעים למייסדי הג׳אז ישראלי בתוכנית של ג'אז קלאסי" באנגלית זה נשמע קצת אחרת: All Star Band With Edna Goren. מבינים? באנגלית זו אינה חבורת ה"מייסדים" אלא ה"אולסטאר" – כל הכוכבים.

ברשימה מצאתי את עדנה גורן, אהרל’ה קמינסקי, אברהם פלדר, נחום פרפקוביץ׳, מרטון קם ורם ארז. איפה. מתי? במוצ"ש, מועדון טרמינל 4 במתחם התחנה (יש מועדון ג'אז בתל אביב!), ואחרי שהצגתי תו ירוק, גילתי באחד השולחנות איש עם שפם וכובע שנראה לגמרי הסקסופוניסט מרטון קם, אלא שמבט נוסף גילה שזה אהרלה קמינסקי במראה מורטן קם, הסקסופוניסט שלא הגיע כפי שהובטח בפרסום של המועדון. במקומו התייצב לנגן ענק ג'אז שעונה לשם אלברט פיאמנטה. לא יודע לומר אם הפסדתי, אבל בטוח שהרווחתי.

לגבי "מייסדי הג'אז", אז השאלה היא לאיזה שנתון מתכוונים. על אהרל'ה קמינסקי אני מוכן לחתום. אבן יסוד. המתופף הוותיק (או טו טו 80) כבר שייך לפנתיאון של הג'אז/ מוסיקה מקומית. שמו חקוק בין נגנים מיטב הנגנים של תחילת תקופת הג'אז בישראל ביניהם מל קלר, דני מרוונט, משה (פיסי) אושרוביץ, דני גוטפריד, אלכס וייס, זיגי סקרבניק ואלברט פיאמנטה, גם הוא מוסד, בן 83 (לפי המראה תורידו 15 שנה), גם הוא משתייך לפנתיאון ענקי הג'אז המקומי מאז תחילתו, וגם הוא עדיין מנגן סקסופון וקלרניט במלוא אונו ונשמתו כמו הענק קמינסקי. אם גיל אמור להשפיע על מיומנות הטכנית, על בהירות ותאימות, "מייסדי הג'אז" לא איבדו דבר.

בין המייסדים "הצעירים" בערב הזה – מי שיזם את הערב – החצוצרן המצוין אברהם פלדר רק בן 73, יליד מולדובה, ונחום פרפרקוביץ בן 76, מוסיקאי ופסנתרן, וירטואוז, ששולט בכל סגנונות וגווני הג'אז ותורם דינמיקה מיוחדת למופע. ועוד אחד, צעיר בלי מרכאות, נגן בס ליגת על – רם ארז.

אם משב מן העבר – הזמרת עדנה גורן הפכה אותו לסופה. זמרת עבר והווה מיתולוגית. מדברים על גיל? הזמן מבחינתה הוא פקטור משדרג. למרות ההיכרות שלי איתה, שירת הג'אז שלה הפעם יותר מאשר הפתיעה. בגדול, זה היה הערב שלה. שולטת נפלא בכל טווחי המנעד, ועדיין "מחזיקה במה" כפרפורמרית, ויש לה סווינג שהרבה זמרות ג'אז, ולא רק מקומיות, היו מאחלות לעצמן.

ערב של התרפקות על מיינסטרים ג'אז. סוג של כיף באווירת נונשלנט. נגינת הרעות של ותיקי הז'אנר. מופע למתרפקי הסווינג של פעם, שמתענגים על סטנדרטים של בילי סטרייהורן, גרשווין, דיוק אלינגטון, על בלוז ושירי ם קלאסיים כמו Cry Me A River או Lullaby Of Birdland – הצלילים שאפשר לשמוע ב-2021 אומרים: שהזמן לא ניצח אותם, תרצו – את ה"אולסטאר" של הג'אז המקומי.

אברהם פלדר – חצוצרה, פלוגלהורן וניהול מוסיקלי, עדנה גורן – שירה, אהרלה קמינסקי – תופים, נחום פרפרקוביץ – פסנתר, אלברט פיאמנטה – כלי נשיפה, רם ארז – בס

צילום: מרגלית חרסונסקי

מייסדי הג'אז בישראל All Star Band עדנה גורן All of Me

מייסדי הג'אז – Perdido

מייסדי הג'אז Lady Be Good

מייסדי הג'אז בישראל עדנה גורן Mackin’ Woopeee

מייסדי הג'אז הישראלי S’t Tomas

מייסדי הג'אז בישראל עדנה גורן St.Louis Blues

מייסדי הג'אז בישראל עדנה גורן Just in Time

מייסדי הג'אז בישראל 2nd Line (Joe Averis Blues)

מייסדי הג'אז בישראל עדנה גורן Lullaby Of Birdland

מייסדי הג'אז בישראל All Star Band עדנה גורן Hallelujah

All Star Band

Take The A Train

Lady Be Good

Perdido

Edna Goren

Secret Love A capella

I’m Beginning To See The Light

Mackin’ Woopeee

Cry Me A River

All Star Band

2nd Line (Joe Averis Blues)

Edna Goren

Lullaby Of Birdland

The Man I Love

St.Louis Blues

כל מה שהיא רוצה

All Star Band

S’t Tomas

Edna Goren

Lazy River

Just in Time

Hallelujah

All of Me