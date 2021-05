נדמה לי שקיימת הסכמה לא רק בין אינטלקטואלים, פמיניסטיות ובעלי טעם טוב, כי תחרויות היופי לא רק שלא הופכות את חיי מלכת היופי לקלים יותר, הם גם הופכים אותה כלי ריק מתוכן כמי שמצפים ממנה גם להביע עמדה ודעות באשר לעולם בו היא חיה. "לחיות חיים כמלכת יופי / זה לא כל כך קל / כמו שחלק מכם חושבים" ו: "האם אני יפה מדי בשביל החיים האלה? / אני לא בטוחה מה לעשות עם זה".

חבורת ביש בש מעניקה לתובנה (באנגלית) מנגינה וקצב באוריינטציה של פאנק גל חדש שנות השמונים. ההפקה המוזיקלית טוענת את השיר בטונים דרמטיים, קולות גבוהים שיש בהם ממד סרקסטי משהו ביחס למושא השיר. הצליל מערבי במובהק, שום סממן ישראלי ים תיכוני, ממוקד מאוד באנרגיות הרוקיסטיות המגבות את השירה המנוכרת. הטריו מהוקצע, בנגינה, בצליל, והתוצאה הסופית ראויה ליצוא.

ביש בש הם מירב צור – בס ושירה, אלמוג בן הרוש – תופים וקולות, רונן ברטן – גיטרה ושירה

ביש בש Beauty Queen צילום קליפ: יואב אברמוביץ' עורך וידאו: רונן ברטן

Living a life as a beauty queen/ it's not so easy/ as some of you might think

they say i'm pretty and it makes you green/ it's not so easy

as some of you might think

Living a life as a beauty queen/ it's not so easy/ as some of you might think

being obsessed over world peace/ it's not so easy

as some of you might think

Too pretty for this life/ I'm not sure what to do with that (oy oy oy…)

Am I too pretty for this life?/ I'm not sure what to do with that

ביש בש פייסבוק