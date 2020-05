הוא לא יתן לה לראות כמה כואב ליבו השבור, הגאווה שלו לא תיתן לו להישבר בפניה, את כל הצער והכאב הוא ישמור לבכיה בגשם… והיא לא תדע להבדיל בין דמעותיו לטיפות הגשם, לא תשע שהוא עדין אוהב אותה.

הרומנטיקה של תחילת השישים. זה היה השיר הראשון של האברלי ברדרס שהגיע לטופ טן בארה"ב. בסך הכל הגיעו 31 סינגלים של האחים למצעד ה – Hot 100 ביניהם ,להיטי מקום ראשון כמו "Wake Up Little Susie" – "תתעורר סוזי הקטנה", "כל מה שנותר לי לעשות זה לחלום" – "All I Have to Do Is Dream, ו"ליצן של קתי "Cathy's Clown". הצמד המוזיקלי אשר נוסד באיווה שבארצות הברית בשנת 1957 ע"י האחים אייזק דונלד "דון" אברלי ופיליפ "פיל" אברלי הגיע לשיא הצלחתו בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20.

פיל ודון אברלי היו אחד הצמדים והצמתים המרכזיים בהתפתחות הרוקנ'רול בסוף שנות החמישים ובשנות השישים. בוב דילן אמר עליהם: "אנחנו חייבים לצמד הזה הרבה. הם היו המתחילים". הביטלס כונו בזמנם – "האברלי ברדרס האנגלים". הצמד הצטיין בהרמוניות בלעדיות בשילוב של מוסיקת קאונטרי, רוקנ'רול ופופ.

הם התפרקו אחרי ריב ב-1973 וחזרו והתאחדו ב-1983. למרות שמספר להיטיהם ירד בצורה דרסטית, המשיכו האחים להופיע גדולה בארה"ב ובאירופה. ב – 1986 הוכנסו להיכל התהילה של הרוקנ'רול.

האחים, שהפרש הגילים ביניהם הוא שנתיים (דון מבוגר מפיל – הוא בן 76) החלו את הקריירה שלהם בביצוע מוסיקת קאונטרי ב-1945, בתוכנית רדיו משפחתית ששודרה מאיובה. המפנה התרחש כאשר הם עברו לנשוויל באמצע שנות החמישים, שם הוחתמו על חוזה הקלטות.

דון אברלי אמרי בראיון ב-1986, כי הצמד הצליח משום שמעולם לא חבר לטרנדים. "אבל לא היה כאן שום דבר מחושב. הלכנו בעקבות מה שחשנו".

האחים אברלי המשיכו להופיע באופן קבוע כצמד בכל רחבי העולם עד למותו של פיליפ בינואר 2014, כתוצאה מסיבוך של מחלת ריאות חסימתית כרונית, שנגרמה מעישון כבד.

Crying In The Rain גרסת 1983

I'll never let you see

The way my broken heart is hurting me

I've got my pride and I know how to hide

All the sorrow and pain

I'll do my crying in the rain

If I wait for cloudy skies

You won't know the rain from the tears in my eyes

You'll never know that I still love you

So though the heartaches remain

I'll do my crying in the rain

Raindrops falling from heaven

Will never wash away my misery

But since we're not together

I'll wait for stormy weather

To hide these tears I hope you'll never see

Someday when my crying's done

I'm gonna wear a smile and walk in the sun

I may be a fool

But till then, darling, you'll never see me complain

I'll do my crying in the rain

I'll do my crying in the rain

I'll do my crying in the rain

I'll do my crying in the rain

Writer/s: George Edward Chandler, Jimmy Chambers, Jimmy Helms, William Russell Henshall

The Everly Brothers - Crying In The Rain

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: