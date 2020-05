The Plot in You היא להקת מטאלקור (***) אמריקאית, שהוקמה במחוז הנקוק, אוהיו בשנת 2010. במקור, פרויקט צדדי של חבר Before Their Eyes לשעבר לנדון טיוארס (Landon Tewer), שבאלבום הרביעי של הלהקה מגיע לשיאי בשלותו. הקבוצה מורכבת מטיוארס, הגיטריסט ג'וש צ'יילדרס, נגן הבס איתן יודר והמתופף מתיס ארנל. האלבום עוסק בזמר לנדון טיוארס שמנתק ממערכות יחסים "רעילים" בלשונו וחוקר אותם. האלבום הוא הראשון על ידי הלהקה שנכתב והוקלט כלהקה מלאה.

ווקאליסט נהדר, גם כותב מוזי'ה מוכשר מאוד. כמעט כל שיר מעיד על כך – "I Always Wanted To Leave כמו גם “Feel Nothing” שיצא כסינגל, אחד השירים הטובים יותר ב- Dispose, משקף במידה מסוימת את האלבום. רצועות בולטותנוספות – "Rigged" ו- "Dispose". ו "Not Just Breathing" השירים מרובדים בסאונד ואפקטים קוליים מורכבים שיוצרים אווירה מלנכולית. צלילי הכינור והמקהלה מוסיפים נדבך משמעותי. המוסיקה משופעת שכבות של דיסטורשנים, אלקטרוניקה וצלילי מיתרים, לנדון טיוארס שר שירים מצמררים על כאב, חרטה וחיפוש של אור בקצה המנהרה.

Dispose מגדיר מחדש את הלהקה – לא עוד קלישאות מטאלקור אלא יותר כיוון של רוק אלטרנטיבי ואלקטרוניקה, כאשר שירים אחדים עוברים בצורה חלקה מז'אנר אחד לשני

*** ז'אנר פיוז'ן מוזיקלי שמחבר בין אלמנטים של הארדקור פאנק ורוק, ובשנים האחרונות – דת' מטאל מלודי. השם נובע מחיבור שני השמות -מטאל והארדקור פאנק.

Feel Nothing

Not Just Breathing

I Always Wanted To Leave

The One You Loved

Disposable Fix

דירוג: