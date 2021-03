NAAMA No One Wants To Be Alone

היא יודעת מה הוא חושב כשהיא הולכת, כשהוא מביט בעיניה, אבל הוא טועה, כי הוא האחד והיחיד שהיא זקוקה לו בחדר המלון לעשות אהבה כל הלילה.

NAMMA תסלח לי אם אקרא לה נעמה גלי כהן. עוד לפני שמצליחים אצלנו לוקאלית, כבר מכוונים מעבר לים. זה בסדר, כי מיומרות מגיעים לפעמים רחוק, גם אם אינך זמרת מצועצעת, שהרשת מתפוצצת עליך. לעצם העניין: הנסיון לצפירת הרגעה בעניין היחסים בינה ובינו יוצאת מהנחה שחיים בהעמדת פנים לא יובילו למימוש פנטזיית האהבה כמו בסרטים. אינסטנט טקסט שלא יקרב אותה למימוש החלום.

הביצוע הוא מפגן קולי כאילו היא כועסת בקול גבוה כמעט צעקני על ה – honey שלה. כשהיא שרה No one want to be alone at night, אינה משאירה כמעט מקום לאינטימיות. לכאורה פופ-רוק מהוקצע בעיבוד ובהפקה, אבל התוצאה מעט צורמת, לא מחברת אותי לנרטיב שלה. זה ביצוע שישאיר אותה בינתיים כאן כנעמה, שצריכה להיפטר ממניירות קוליות ויותר לשיר את עצמה.

נעמה No One Wants To Be Alone בימוי : נעמה גלי וואדים מכונה

I know what you’re thinking / What you’re thinking / When I go/ When you look in my eyes

As I’m leaving/ Another weekend/ On the road

I know what you’re believing / What you’re seeing/ But it’s wrong

You’re the only one/ That I’m needing/ (In) my hotel room/ All alone

All I wanna do is/ Just like we in the movies / Make love all night long/ Make love all night long

Look into my eyes/ Look into my eyes honey/ I don’t wanna fight/ I don’t wanna fight honey

No one want to be alone at night/ No one wants to be alone and cry

Living a disguise/ Living a disguise

Honey/ There’s no wrong or right/ There’s no wrong or right/ Honey

No one want to be alone at night

No one wants to be alone at night …and cry

I know what you’re thinking/ What you’re thinking / When you go

When i look in your eyes/ As your leaving /Another weekend/ On the road

All I wanna do is/ Just like we in the movies / Make love all night long/ Make Love all night long .

Look into my eyes/ Look into my eyes honey/ I don’t wanna fight/ I don’t wanna fight honey

No one want to be alone at night/ No one wants to be alone at night

NAAMA פייסבוק