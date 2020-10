קווין מעולם לא חזרה להיות מה שהיא היתה עם פרדי מרקורי. הסולן פול רודג'רס והאלבום ה-16 The Cosmos Rocks גמר אותם כישות הקלטה, אך יורשו של רודג'רס, אדם למברט היה התחליף הראוי למרקורי כסולן להופעות חיות של קווין.

האלבום מורכב מהקלטות בחמש מדינות בין השנים 2014-2020, אך בעיקר בסידני. Live Around The World מכיל להיטים שנבחרו בצורה הכי שמרנית. למברט שר והקהל משחק תפקיד.

למברט בן ה-37, שחבר לקווין ב-2012 לקונצרט בקייב בפני חצי מיליון איש, אינו מנסה לחקות את מרקורי. והוא מגלם לא מעט תכונות שחסרו למ"מ הקודם של פרדי מרקורי בקווין – פול רודג'רס. למברט מרגיש לחלוטין בבית עם בני השישים ומעלה בראיין מיי בגיטרה ורוג'ר טיילור בתופים. החיבור על רקע מסכי וידיאו המרהיבים, התאורה התלת מימדית מחזירים את קווין לממדים שאפיינו את הצלחתה אז.

Queen + Adam Lambert – Dont Stop Me Now Live At Rock In Rio Lisbon 2016

כתבתי בביקורת של קווין ואדם למברט בפארק הירקון בספטמבר 2016: "מבחינתי הסיפור של קווין הסתיים ב- 1991. יותר מאשר לא האמנתי שיכול להיות מחליף לפרדי מרקורי – לא רציתי לשמוע קווין עם סולן אחר. גם אחרי We Are The Champions בסיום המופע הספקטקולרי בפארק, אני נשאר עם קווין של פרדי מרקורי, אבל למברט אינו מכונת העתקה של מרקורי. הוא מביא את הרגישיות שלו בגרסאותשונות . "אל תעצור אותי עכשיו". שהיה להיט מינורי עבור קווין, מוצא למברט בקשר של "התגרות" שובבית עם הקהל בשירה בציבור. ב "“Fat Bottomed Girls,”רוק שהוקלט במופע בטקסס הוא מלווה במעודדות של "דאלאס קאובויס" שרוקדות על הבמה. גם זו חגיגה באלבום.

קווין ואדם למברט – ההופעה בפארק הירקון

צילומים: מרגלית חרסונסקי

1. Tear It Up (O2 Arena, London, UK, 2018) [3:50] / Now I’m Here (Summer Sonic, Tokyo, Japan), 2014

2. Another One Bites The Dust (Summer Sonic, Tokyo, Japan) 2014)

3. Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (American Airlines Center, Dallas, USA) 2019

4. Don’t Stop Me Now (Rock In Rio, Lisbon, Portugal) 2016

5. I Want To Break Free (Rock In Rio, Lisbon, Portugal) 2016

6. Somebody to Love (Isle of Wight Festival, UK) 2016)

7. Love Kills (iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA) 2014

8. I Was Born To Love You (Summer Sonic, Tokyo, Japan), 2014

9. Under Pressure (Global Citizen Festival, New York, USA) 2019

10. Who Wants To Live Forever (Isle of Wight Festival, UK) 2016

11. The Show Must Go On (O2 Arena, London, UK) 2018

12. Love Of My Life (O2 Arena, London, UK) 2018

13. Bohemian Rhapsody (Firefight Australia, Sydney, Australia) 2020

14. Radio Ga Ga (Firefight Australia, Sydney, Australia) 2020)

15. Ayos (Firefight Australia, Sydney, Australia), 2020

16. Hammer To Fall (Firefight Australia, Sydney, Australia) 2020

17. Crazy Little Thing Called Love (Firefight Australia, Sydney, Australia), 2020

18. We Will Rock You (Firefight Australia, Sydney, Australia, 2020) [2:32]