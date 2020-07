בכל שעה – רוק. נו דאל מומנט. אם רוק – אז מסביב לשעון. השיר נכתב ב-1952 ע"י מקס פרידמן וג'יימס מאיירס. מקום ראשון בארה"ב ובבריטניה ב-1955. הלהקה המבצעת: Bill Haley & His Comets, ביל היילי והקומטס. השיר יצא שנה לפני כן ב-1954. ישנה מחלוקת – האם היה זה שיר הרוקנ'רול הראשון שהוקלט? לפי מוזיאון "היכל התהילה של הרוקנ'רול" – Rocket 88 מ-1951, הוא שיר הרוק הראשון שהוקלט אי-פעם. דבר אחד ברור: Rock Around The Clock הוא שיר הרוק הראשון שהגיע לראשי המצעדים, ונחשב לשיר המייצג את תחילת עידן הרוק. כלהיט של מקום ראשון הוא הקדים את Heartbreak Hotel של אלביס – מקומות ראשונים ב-1956.

בגלל חילוקי דעות בין אחד מכותבי השיר,ג'יימס מאיירס על נושא זכויות ההוצאה לאור (Publishing) עם חברת התקליטים Essex Records, נמסר השיר תחילה להרכב קאונטרי – Sonny Dae and His Nights. גרסת הלהקה הזו ראתה אור ב-1953 (הקשיבו מטה). כעבור שנה – מאיירס עזר להיילי לעזוב את "אסקס" ולחתום עם "דקה". לפי החוזה שנחתם, כל סינגל שלו היה צריך להכיל שיר אחד של מאיירס. Rock Around The Clock יצא תחילה כבי-סייד של Thirteen Women, שיר על נשים שנשארו בחיים אחרי שואה גרעינית. היילי הקליט את השיר ב-1954, אבל רק אחרי שהשיר יצא על פס הקול של הסרט Blackboard Jungle, השיר תפס תאוצת פופולאריות, שבעקבותיה יצא השיר מחדש כסינגל והגיע למקום הראשום במצעד של הבילבורד ב-9 ביולי 1955.

המושג "Rock 'n' Roll"היה חדש לרבים. חברת התקליטים ניסתה להסביר כי מדובר בריקוד פוקסטרוט חדש. הרוק שהתבסס על הבלוז, היה בעל מקצב מהיר מדי למאזינים לבנים רבים. היתרון של היילי על פני שיר רוק אחרים שיצאו באותה תקופה, אשר התבססו על הבלוז הוא בתוספת אלמנט של קאונטרי. גם אלביס עשה צעד דומה כשהפך את ה- R&B לרוק בשיר Hound Dog.

היילי והקומטס היו דמויות מפתח בהתפתחות מוסיקת הרוק – בשילוב של Black rhythm-and-blues with ו – White country-and-western. היילי הוא לא הצליח להמשיך את ההצלחה הגדולה של "רוק מסביב לשעון" בגלל שירים בינוניים ומטה שהוציא ובעיות משפטיות וכספיות שהסתבך בהן. אלביס פרסלי גנב לו את ההצגה בגדול. הוא נפטר ב-1981, בגיל 55. הוא והקומטס הוכנסו להיכל התהילה של הרוקנ'רול בקליבלנד ב-1987. השיר נמנה על 500 השירים הגדולים בכל הזמנים של הרולינג סטון ומדורג במקום ה-158.

One, two, three o´clock, four o´clock, rock

Five, six, seven o´clock, eight o´clock, rock

Nine, ten, eleven o´clock, twelve o´clock, rock

We´re gonna rock around the clock tonight

Put your glad rags on and join me, hon

We´ll have some fun when the clock strikes one

We´re gonna rock around the clock tonight

We´re gonna rock, rock, rock, ´til broad daylight

We´re gonna rock, gonna rock, around the clock tonight

When the clock strikes two, three and four

If the band slows down we´ll yell for more

We´re gonna rock around the clock tonight

We´re gonna rock, rock, rock, ´til broad daylight

We´re gonna rock, gonna rock, around the clock tonight

Bill Haley & His Comets - Rock Around The Clock

