Thunderclap Newman – משהו באוויר

"קראו למסיתים מפני שיש משהו באוויר", קוראים "קול הרעם ניומן", "חייבים להתאחד במוקדם או במאוחר, מפני שהמהפכה בשער, ואתם יודעים שזה צודק".

השיר המלודי הזה על מהפכה מתקרבת, היה להיט מפתיע בבריטניה, מקום 1 במשך שלושה שבועות בקיץ 1969. הוא נכתב והושר על ידי המתופף של הלהקה, ג'ון "ספידי" קין, שהכיר את פיט טאונשנד מלהקת "המי" באולפן ההקלטות. קין כתב את השיר "Armenia City in the Sky,", שהופיע באלבום The Who Sell Out בשנת 1967.טאונשנד גילה עניין ן בכתיבת השירים של קין והרכיב סביבו להקה, משדך לו גיטריסט בן 16 – ג'ימי מקולוך ואת פסנתרן הג'אז אנדי "ת'אנדרקלאפ" ניומן.

פיט טאונשנד הקליט, עיבד וניגן בס בשיר זה. ללהקתו, The Who מעולם לא היה להיט במקום הראשון בבריטניה או בארה"ב – "Something In The Air" הוא השיר היחידשבו היה מעורב, שהגיע ללהישג הזה.

קין היה נהג במשאית כדי להשלים את הכנסותיו, בעת שכתב את השיר, אליו התייחס באי-רצינות. "זו היתה השתקפות של מה שראיתי באותה תקופה", אמר בשנת 1975. "כתבתי את זה כחודשיים לפני שהקלטנו אותו והוצאנו את זה כבדיחה."

Thunderclap Newman שהורכבה בחיפזון לא היו אמור לתפקד כלהקת הופעות, אבל כשהשיר הזה המריא הם נשלחו לסיבוב הופעות ארוך שכשל. ההופעות של ההרכב התקבלו בצורה גרועה. הוא התפרק התפצלו זמן קצר לאחר מכן, אחרי שהוציא אלבום אחד, "Hollywood Dream" בשנת 1970. הקבוצה שרדה שנתיים בלבד.

Call out the instigators/ Because there's something in the air

We've got to get together sooner or later

Because the revolution's here, and you know it's right

And you know that it's right

We have got to get it together/ We have got to get it together now

Lock up the streets and houses/ Because there's something in the air

We've got to get together sooner or later

Because the revolution's here, and you know it's right

And you know that it's right

We have got to get it together/ We have got to get it together now

Hand out the arms and ammo/ We're going to blast our way through here

We've got to get together sooner or later

Because the revolution's here, and you know it's right

And you know that it's right

We have got to get it together

We have got to get it together now

Writer/s: JOHN KEEN