ריגושי הרדיו של פעם. גם אם השם Wallace Collection (ע"ש מוזיאון האמנות הממוקם בלונדון) לא אומר הרבה, השיר והמנגינה יקפיצו מיד את חובבי הנוסטלגיה והסקסטיז. השיר הוקלט ב-1968 ע"י הלהקה הבלגית שקראה לעצמה "אוסף וואלאס". בישראל היא הופיעה ברדיו בטעות תרגומית תחת "קבוצתו של וואלאס".

ההרכב הוקם בבלגיה ע"י שישה מוסיקאים מתחומי מוסיקה שונים – פופ, קלאסי, ג'אז ורוק. ההפתעה – בתקופה ההיא הייתה לקבל להיטים באנגלית שאינם תוצרת בריטניה או ארה"ב. לא בטוח שמי שהלחינו – Sylvain Vanholme ו – Raymond Vincent – חשבו על ז'אנר. תרצו – פופ-רוק סימפוני. תרצו – פרוגרסיב פופ. באלבום היחיד של הלהקה Laughing Cavalier שילבו חבריה מוסיקה ממקורת שונים – גם קלאסיים. מלודית התבסס השיר על "אגם הברבורים" צ'ייקובסקי ואף עשה שימוש בפרק השני מתוך רביעיית המיתרים מס. 1. במשך השנים זכה השיר לעדנה בקאברים, עיבודים שונים, טריפ הופ, היפ הופ ומוסיקה אלקטרונית. השיר רשם הצלחה גדולה בעיקר באירופה, פחות בארצות הדוברות אנגלית, הגם שהוא הושר באנגלית.

קבוצתו של וואלאס Day Dream לחלום בהקיץ

Daydream, I fell asleep amid the flowers/ for a couple of hours on a beautiful day

Daydream, I dreamed of you amid the flowers/ for a couple of hours, such a beautiful day!

I dreamed of the places I've been with you/ how we sat with the stream flowing by

And then when I kissed you and held you/ So near tell me why, tell me why you're so shy?

Daydream, I fell asleep amid the flowers/ for a couple of hours on a beautiful day

Daydream, come share a dream amid the flowers/ For a couple of hours on a beautiful day

I dreamed of the places I've been with you/ how we sat with the stream flowing by

And then when I kissed you and held you so near

?tell me why, tell me why you're so shy/ Daydream, I sing with you amid the flowers

for a couple of hours, singing all of the day/ Na na na na na na na, na