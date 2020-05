איט אימפוסיבל", "אנד איי לאב יו סו", "פור דה גוד טיימס" הם שלושת המתאבנים בין 24 השירים-להיטים של קומו שמת לפני 7 שנים בביתו שבפלורידה והוא בן 89.

פרי קומו היה אחד הקולות היותר פופולריים בין סוף מלחמת העולם השנייה לתחילת הרוקנ’רול באמצע החמישים. קול נינוח, מאופק, נוגה משהו, נקי, סנטימנטלי ומעודן. בארה"ב מכנים אותו CROONER, זמר של שירים סנטימנטליים כ"מון ריבר". קומו התמקד בעיקר בבלדות אבל לא רק. "קאטש א פולינג סטר" או "דונט לט דה סטארס גט אין טו יור אייס" הם דוגמאות לשירים היותר קצביים. האוסף לא פוסח על שירי החמישים, סטייל בינג קרוסבי, שנשמעים חתיכת נוסטלגיה. מצד אחר יש כאן – סטנדרטים כ"איי גט יו אננדר מיי סקין". אוסף רטרו למדף הישנים-נושנים.

(Perry Como Live Concert in Tokyo (1993

1. It's Impossible

2. And I Love You So

3. For The Good Times

4. I Think Of You

5. Catch A Falling Star

6. Magic Moments

7. I've Got You Under My Skin

8. I Love You And Don't You Forget It

9. Delaware

10. Papa Loves Mambo

11. Don't Let The Stars Get In Your Eyes

12. (Hot Diggity (Dog Ziggity Boom

13. Some Enchanted Evening

14. Hello Young Lovers

15. If I Loved You

16. The Very Thought Of You

17. What Kind Of Fool Am I?

18. Wanted

19. Moon River

20. (They Long To Be (Close To You

21. If

22. Try To Remember

23. (I want To Give (Ahora Que Soy Libre

24. The Best Of Times

