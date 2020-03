כשמגיעים ל –R.I.O עם "כאשר השמש שוקעת" המסיבה כבר בעיצומה. הכפר הגלובלי של הפופ והדאנס רוקד באוסף הזה בעריכת עוזי פרויס, שנפתח ב- Beggin של Madcon, (דגימת סאונד למטה) צמד ההיפ הופ הנורבגי ממוצא אפריקאי. אקון ב – Right Now Na Na Na מצטט מ – Wouldn't It Be Good של ניק קרשאו מה-80. מידטמפו ריתם נ' בלוזי שמגיע מאלבומו – Freedom.

Guru Gosh Project עושים Infinity 2008- גרסתת פופ טכנו-טראנס ללהיט מ-1989. (השם המקורי זהה ושייך לאמן האסיד-האוז גורו גוש). בריטני ספיר מספקת להיט מצוין – Womanizer הפמיניסטי משהו (בפירוש חופשי לעברית – רודף שמלות) הוא הסינגל הראשון של בריטני מתוך אלבומה השישי, Circus – יופי של ביט דאנס. למעשה – ככה עושים דאנס.

פינק עם So What שורפת את הפיוזים. כריס בראון מוביל למסלול ריתם נ' בלוזי מענג עם Forever. מדונה מפעילה גיטרה אקוסטית ל – Miles Away. להיט שגרתי. כריסטינה אגילרה יותר נועזת ב – Keeps Getting Better. הלטיניות של קט דלונה ב – Run The Show היא תבלין בדאנס תוסס ומלא חיים אבל כזה שנועד אך ורק לכפות הרגליים.

ברנדי עם Right Here נמצאת על מסלול איטי במתכון פופ סול מלודי. האלמנט הריתם נ' בלוזי בולט אצל המצוינת העונה לשם ג'ניפר האדסון בשיר Spotlight במקצב מידטמפו. שנלך על אישי ורך יותר? דידו פה עם Don't Believe In Love. ממש לא שייכת לאוסף הזה. ואם להמשיך בקו המרוכך, אז The Script מספקים את זה בטון תחושתי עם The Man Who Can't Be Moved, שיר בסגנון סטינג. מגמת הפופ-רוק האיכותי נמשכת עם "סקס און פייר" של Kings of Leon. "נוח & והלוויתן" של Years Time 5 עם צליל בנג'ו על הפתיחה היא סטייה של ממש מקו הדאנס קלאבי של הפתיחה. אחד השירים היותר מיוחדים באוסף הוא – "אבא עזב" של הלהקה הסקוטית האלטרנטיבית Glasvegas, וגם כאן – להיט שעומד בפני עצמו בתערובת ניו-ווייב ורוח סיקסטיית.

האם יש כאן קו עריכה מסוגנן? אם החלק הראשון של האוסף הוא יותר דאנס ריתם נ' בלוזי, ההמשך – פופי איכותי, ככה שזה אינו אוסף אולטימטיבי לדי ג'יי התורן. דוחפים לדיסק, יש טובים, יש טובים יותר. יש פחות. כשלעצמו – אוסף טוב.

Macdcon – Beggin

2. Akon – Right Now

3. Guru Josh Project – Infinity 2008

4. Britney Spears – Womanizer

5. R.I.O – When The Sun Comes Down

6. Pink – So What

7. Chris brown – Forever

8. Madonna – Miles Away

9. Christina Aguilera – Keeps Gettin' Better

10. Kat Deluma – Run The Show

11. Brandy – Right Here

12. Jennifer Hudson – Spotlight

13. Diddo – Don't Believe In Love

14. Sara Bareilles – Love Song

15. The Script – The Man Who Can't Be Move

16. Kings Of Leon – Sex On Fire

17. Noah & The Whale – 5 Years Time

18. MGMT – Kids

19. Glasvegas – Daddy's Gone

20. Franz Ferdinand – Ulysses

בתמונות מלמעלה למטה: אקון, מאדקון, פינק, גלאסוגאס, הסקריפט.

Hits 2009 - 20 Massive Chart Hits

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: