ואו. פשוט וואו. הכי הרבה קאברים לבוב דילן. זה זמן לחגוג לו 80 (נולד 24 במאי 1941 במינסוטה) עם למעלה משבעים קאברים. אני חייב להודות שמעולם לא הקשבתי לכל כך הרבה שירים של דילן בבת אחת כמו באלבום המרובע הזה. הופתעתי לגלות מחדש גם ליהנות משירים שמכוסים על ידי אמנים אחרים. האלבום יצא במלאת 50 שנה לקיומו של ארגון אמנסטי (1962, השנה בה דילן הוציא אלבומי הראשון), מהו דילן בשביל אמני העולם? דיויד בואי ב"שיר לבוב דילן" שר:

You gave your heart to every bedsit room, at least a picture on my wall / and you sat behind a million pair of eyes and told them how they saw / Then we lost your train of thought , the paintings are all your own / While troubles are rising, we'd rather be scared together than alone

"נתת את ליבך בכל דירת חדר, לפחות בתמונה על הקיר שלי / ואתה ישבת מאחורי מיליון זוגות עיניים ואמרת להם איך לראות / אחר כך איבדנו את רכבת המחשבה שלך, אבל הציורים הם כולם שלך / למרות הצרות שמתגברות, אנחנו מעדיפים לפחד ביחד איתך מאשר לבד"

אוהבי המוסיקה ימשיכו לפחד יחד עם בוב דילן, גם כל הזמרים ששרים כאן. זמרים מכל ז'אנר, מצמרת המוסיקה, וביניהם ג'וני קש, אדל, פאטי סמית', פיט טאונשנד, Ke$a, סטינג, ג'קסון בראון, אלביס קוסטלו, שינייד או'קונור, כריס כריסטופרסון, מריאן פיית'פול, דיאנה קראל, מיי כמיקל רומנס, ג'ון באאז, בראיין פרי, פיט סיגר ואחרים.

"פעמוני החופש" הוא אלבום מרובע שבו כולם (כשבעים אמנים) עושים בוב דילן. לא כל זמר או להקה ראויים לבצע בוב דילן. מצד שני, הרפרטואר כל-כך מגוון, שלא קשה היה להגיע לעושר כזה של ביצועים של זמרים בכל סגנון (פולק, רוק, קאונטרי, ג'אז בלוז).

יש כאן כמה פרשנויות שאי אפשר לא לעשות עליהן רפיט בשלט. רשימה מובחרת: זמרת הסול Bettye LaVette שרה Most Of The Time. סטינג מלווה בגיטרה בודדת בפרשנות וחורפית רבת השראה ל – Girl from the North Country . מארק קנופלר בגרסה קלטית ל – Restless Farewell . אלביס קוסטלו מאוד אינדיווידואלי – License to Kill , טאג' מאהל – Bob Dylan's 115th Dream , שינייד או'קונור – Property of Jesus, מארון 5 עושים את I Shall Be Released . "מיי מורנינג ג'קט" – You’re a Big Girl Now, וגם הדואט של פול רוג'רס וניל לופגרן ל – Abandoned Love . ועוד דואט מוזר ומיוחד – סיל וג'ף בק ב – Like A Rolling Stone . וגם פחות מוכרים כמו צ'ארלי וינסטון ב – This Wheel's On Fire . בלייק מילס – Heart Of Mine . אורן לביא (כן, כן מצלצל מוכר) – .4th Time Around וגם תקשיבו להרכב שנקרא Cage the Elephant בשיר The Lonesome Death of Hattie Carroll . קשה Ke$ha בביצוע חיים רווי דמעות ל – Don't Think Twice, It's All Right . אדל שרה Make You Feel My Love.

האיש הוא אגדה חיה, והמוזיקה והמגוון הופכים את המבחר לחובה לא רק לאוהבי דילן. אין סיכוי שאוסף כזה אינו עובר למדף אלבומי החובה. זוהי דרך חדשה להאזין לשירים של דילן, גם להכיר שירים שלא הכרתם בעבר. ואולי טריגר לחזור לאלבומיו הישנים, לקרוא את הביוגרפיה שלו, לנסות להבין את הגאונות הטקסטואלית-מוזיקלית שלו.



* "Chimes Of Freedom" הופיע ב – Another Side of Bob Dylan שיצא ב – 1964 השיר הושפע מהשירה המוקדמת הסימבוליסטית של ארתור רמבו. השיר מתאר את רגשותיהם ומחשבותיהם של הזמר וחברו, כשהם ממתינים לסופת ברקים הממשמשת ובאה. בוב דילן מביע סולידריות עם אנשים מדוכאים, או אלה שלא נעשה עמם צדק. הוא מאמין כי קולו של הרעם מביע יחס אוהד אליהם. מבקר המוסיקה פול ויליאמס תיאר את השיר כמו "הדרשה על ההר", קטע בו מצוטטים דברים, שלפי המסופר, נשא ישו לפני מאמיניו.

Bob Dylan – Chimes of Freedom