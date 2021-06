לוס אינקס הנשר עובר El Condor Pasa

אל קונדור פאסה ( מספרדית – "הקונדור עובר") הוא יצירה מוזיקלית של המלחין הפרואני דניאל אלומיה רובלס, שנכתבה בשנת 1913 ומבוססת על מוסיקת אנדים מסורתית, המזוהה עם מוסיקה עממית מפרו. המילים עוסקות בחזרה של רובלס הביתה לפרו מולדתו. השיר התפרסם בביצוע להקת לוס אינקס, ומוכר בצליל של שני חלילים (קנאס), צאראנגוס (גיטרה), נבל אינדיאני וטיניה – מעין טמבור. Los Incas (לוס אינקה), הידועה גם בשם "אורובמבה", היא להקה פולק אנדית (Andean folk) שהוקמה בפריס בשנת 1956. המוזיקאי הארגנטינאי חורחה מילצברג (נולד ב -5 בספטמבר 1928) נחשב מייסד הלהקה.

מאז השיר התפרסם, ההערכה היא כי ברחבי העולם הופקו למעלה מ- 4000 גרסאות למנגינה, ביניהם 300 שירים עם מילים. בשנת 2004 הכריזה פרו על שיר זה כחלק ממורשת התרבות הלאומית שלה. השיר נחשב כיום להמנון הלאומי השני של פרו.

אל קונדור פאסה הוא גם השיר הפרואני המוכר יותר בעולם דובר האנגלית בזכות קאבר משנת 1970 של סיימון וגארפונקל באלבום ה- Bridge over Troubled Water . הגרסה שלהם נקראת "אל קנדור פאסה (אם הייתי יכולה)" והיא כוללת את צליל החליל הפרואני המוכר.

פול סיימון נתקל במגינה העממית בשנת 1969 כשניגן משך שבוע בהופעה בתיאטרון בפריס לצד הלהקה הדרום אמריקאית לוס אינקאס, שניגנה גרסה אינסטרומנטאלית לשיר "פאסו דל קונדור" ("Paso Del Condor") סיימון סיפר: "כל לילה הייתי מגיע לשמוע אותם. אהבתי את השיר וניגנתי אותו עד שהחלטתי גם לכתוב לזה מילים."

כשסיימון הקליט את השיר עם המילים הנוספות שלו עבור הצמד סיימון וגארפונקל הוא חשב שזה שיר עממי מסורתי, כפי שלוס אינקאס סיפרו לו. כאשר בנו של רובלס הגיש תביעה, סימון נאלץ להעניק לרובלס קרדיט על השיר, וכמובן זכאות על התמלוגים מהשיר, שהפך להיט במערב ב-1970.

גרסת סיימון וגארפונקל

"אני מעדיף להיות דרור מאשר חילזון/ כן הייתי עושה זאת, אם הייתי יכול/ , ללא ספק הייתי עושה זאת/ אני מעדיף להיות פטיש מאשר מסמר/ כן הייתי עושה זאת, אם רק הייתי יכול, ללא ספק הייתי עושה זאת"

I'd rather be a sparrow than a snail

Yes I would, if I could, I surely would

I'd rather be a hammer than a nail

Yes I would, if I only could, I surely would

Away, I'd rather sail away

Like a swan that's here and gone

A man gets tied up to the ground

He gives the world its saddest sound

Its saddest sound

I'd rather be a forest than a street

Yes I would, if I could, I surely would

I'd rather feel the earth beneath my feet

Yes I would, if I only could, I surely would

Writer/s: PAUL SIMON, JORGE MILCHBERG, DANIEL ALOMIA ROBLES

לאו רוחאס, נגן החליל פאן האקוודורי מבצע את השיר

גרסת סיימון וגארפונקל ל – El Condor Pasa