באסה: גמר ללא ללי קולישקין, התגלית הגדולה ביותר של "הכוכב הבא 2020". בת 16, זמרת מעולה, אינטיליגטית, מעניקה לכל שיר את הפנים שלה, צבע קולי בלעדי, ייחודית. היא שרה שני שירים בשלב חצי הגמר – Mirrors של ג'סטין טימברלייק ו – Writing's On The Wall של סם סמית' מפס קול ג'יימס בונד, והוכיחה שוב שליטה ועוצמה פנימית. נימוקי השופט איתי לוי לאדום שלו (בשיר הראשון) היו בושה לשולחן השופטים. את שרה יפה, אמר לה, אם יש מתמודדת שאני סומך עליה במאה אחוז – זו את, אבל די עם זה… את חייבת להתפוצץ, לשבור, לצאת מהזון שלך". הביקורת האווילית של איתי לוי מסתכמת ב"להתפוצץ". זה מה שיש לו להגיד, מול האישיות המוסיקלית הזו, שכל ביצוע שלה הוא אתגר חדש, השקעה של ממש בקאבר במובן הכי אמיתי. לא כל קאבר חייב "להתפוצץ". לעיתים הרגוע והעמוק מכיל חומרי נפץ אומנותיים יותר מאשר המוחצן והדרמטי. מה חבל שאי אפשר להדיח שופטים מהתחרות. רעיון לעונה הבאה, וחומר למחשבה: לא כל זמר פופולרי ומצליח ראוי להיות שופט בתחרות. יש עוד כמה כאלה ליד שולחן השופטים, אבל נשאיר את זה לסיכומי העונה. מכל מקום: ללי קולישקין היתה המועמדת שלי לא רק לגמר – אלא לאירוויזיון בהולנד. אמרנו כבר באסה? נקווה שבהמשך נראה זמרת שצומחת וגדלה בדרך ההבטחה הגדולה.

אלה לי להב נהנתה הפעם מ"מספרים" שה – Show בהם האפיל על הביצוע. העמדה, פירוטכניקה, רקדנים. היא ללא ספק כוכבת פופ ייחודית בכל קנה מידה, וניתן לצאת איתה למרחקים ארוכים, אם כי חסרה את העומקים של קולישקין.

עומק קיבלנו לאורך כל העונה מעדן אלנה, ובמיוחד בביצוע החצי גמר שלה ל – Listen של ביונסה, שהזכיר לי לא פחות מאשר את ויטני יוסטון ברגעיה הגדולים. זו היתה שעתה הגדולה של אלנה בתחרות, נתנה הכל מעצמה בגרסת נשמה בגווני הקול, בעוצמה פנימית ובשיר מורכב, שלא פשוט לצלוח אותו.

אוהד שרגאי לא בגמר. נדמה לי שגם הוא לא האמין שיש לו סיכוי מול כל הבנות המוכשרות. מה שהוא הרוויח – זו חשיפת ענק לכישורים שלו כזמר נפלא, שיודע לקחת כל שיר מכל סגנון ולהפוך אותו לשלו בפרשנות, בהבעות, גם אם לא תמיד מקבלים ממנו ביצועי עומק.

אלה לי להב – Only Girl In The World ו – Royals

אוהד שרגאי – The Logical Song – הדחה

ללי קולישקין – Mirrors ו – Writing's On The Wall – הדחה

עדן אלנה – "היי שקטה" ו – Listen

ללי קולישקין – Mirrors

אלה-לי להב – ("Only Girl (In The World"

עדן אלנה – "Listen"

אוהד שרגאי – "The Logical Song"

דירוג: