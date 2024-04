מבחינתי המאוד אישית – פינת נוסטלגיה מפעימה. עכשיו כשאני קורא את הטקסט של השיר, אני צוחק לעצמי. מה היה אומר המבקר הבוגר על הרגשנות הגואה בשיר הזה בחלוף 49 שנה. המנגינה והקצב שהפכו את שירו של בארי ראיין ללהיט פופ מלודרמטי מסעיר. השיר נכתב ע"י אחיו התאום של בארי, פול ראיין. הוא הגיע למקום השני במצעד הבריטי עם מכירות של 3 מיליון תקליטונים. להיט ענק בישראל בימים ההם. בין הקאברים של השיר בלט זה של The Damned משנת 1986 – מקום שלישי במצעד הבריטי.

בארי ראיין כנולד בארי סאפרסון, 24 באוקטובר 1948, לידס, מערב רכיבה של יורקשייר. הוא זמר פופ אנגלי לשעבר. בשנים האחרונות עובד כצלם.

בנו של זמרת הפופ מריון ראיין, שהופיעה עם אחיו התאום פול בגיל 16. בשנת 1965 הם חתמו על חוזה הקלטה עם דקה תחת השם פול & בארי ראיין. בתוך שנתיים הם צברו 8 Top להיטי טופ 50 במצעד הסינגלים בבריטניה, ביניהם "Don't Bring Me Your Heartaches" – מקום 13 שנת 1965, "I Love Her" מקום 17 בשנת 1966 ו – "Have Pity on the Boy", באותה שנה.

בשנת 1967, כשפול היה 19 הוא הקליט MacArthur Park. החשיפה הניעה אותו לכתוב את השיר הראשון שלו "אלואיז", שהיה להיט ענק שנה שלאחר מכן.

הצלחה זו גבתה מחיר כפול, שלא היה מסוגל להתמודד עוד עם הלחץ של עסקי הבידור.. הוחלט כי בארי ימשיך כעת כאמן סולו, שיאפשר לאחיו להישאר מחוץ לאור הזרקורים ולכתוב שירים. ההישג הגדול ביותר – "Eloise" שנת 1968. שיר מלודרמטי מתוזמר כבד, שהגיע למקומות הראשונים הרוב מדינות אירופה. ראיין היה גם פופולרי במיוחד גרמניה ובצרפת. הסינגל "Red Man" הגיע למקום השני במצעד הצרפתי 1971. מגזין הנוער הגרמני בראוו, השתתף איתו בהקלטת הקליט מספר שירים בגרמנית. כמו "הזמן רק מפסיק את השטן" שהגיע למקום ה-8 במצעד הגרמני.

ראיין הפסיק להופיע בתחילת שנות ה -70. הוא עשה קאמבק בסוף 1990 בשני תקליטורים עם שירים ישנים של אחיו.

בארי ראיין – אלואיז 2018

Every night I'm there,

I'm always there, she knows I'm there,

and heaven knows, I hope she goes

I find it hard to realize that love was in her eyes,

it's dying now, she knows I'm crying now,

And every night I'm there, I break my heart to please

Eloise, Eloise

You know I'm on my knees, yeah, I said please

You're all I want so hear my prayer, my prayer

My Eloise is like the stars that please the night,

the sun that makes the day, that lights the way

And when my star goes by, I'll hold it in my hands and cry,

her love is mine, my sun will shine

Every night I'm there I break my heart to please

Eloise, Eloise

You're all I want, you gotta hear my prayer

My Eloise, I'd love to please her,

I'd love to care, but she's not there

And when I find you, I'd be so kind,

you'd want to stay, I know you'd stay

And as the days grow old, the nights grow cold,

I want to hold her near to me, I know she's dear to me

And only time can tell and take away this lonely hell,

I'm on my knees to Eloise

And every night I'm there, I break my heart to please

Eloise, Eloise

You are my life so hear my prayer

You are the price, I know you're there

You're all I want so hear my prayer

You're all I need and I'm not there,

you know I'm not there

Writer/s: PAUL RYAN