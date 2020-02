ג'סטין ביבר מאוהב (באשתו) נהנה מחיים בזוגיות כנער שהתבגר, והוא כבר בן 25, עד כדי כך שהוא הקליט אלבום שלם על הנושא. לא הרבה מעבר. "שינויים" שיצא ביום האהבה, הולנטיין דיי, הוא אלבום ירח דבש: מתוק, לא מסובך, תיעוד תחשותי נכון לעכשיו, ורק אפשר לאחל לביבר שזה יימשך ככה לנצח.

זהו האלבום הראשון של ביבר מאז Purpose, שובר הקופות של 2015, , מגיע לאחר תקופה ממושכת של התבגרות רצופת בלגנים המאפיינים מן הסתם חיים של מי שהפך פופסטאר מאז שנות העשרה שלו.

ב-Changes ביבר שר על היציבות שמצא סוף סוף בחייו: בשיר אחר שיר, ביבר אומר לנו שהוא צעיר, מאוהב, שהכל יותר מבסדר איתו. החידוש הוא באופן שבו הוא שר על אשתו היילי, דוגמנית שחולקת את הערכים הנוצריים עליהם דיבר כל חייו. זוהי שיר נוגה, אקספרסיבית, רגשנית אך מאופקת. בשיר “Forever” הוא תוהה, "האם את יכולה להיות איתי כאן לנצח?" הוא מתחנן לקרבה גופנית ביניהם ב – “All Around Me ב- "E.T.A" הוא תוהה כמה זמן הוא יצטרך לחכות עד שאשתו תחזור הביתה.

אין באלבום הזה שירים גרועים, מצד שני אין בו שירים "גדולים" מליגת שירים לנצח. זה בעיקר אלבום רך, עדין, אבל ללא שינויים גדולים, וכמעט כל שיר נובע מקודמו. המוזיקה החדשה שלו אינה מעידה על המצאת עצמו מחדש בסגנון הפופ הריתם נ' בלוזי כמו למשל ב – Journals של 2013. ביבר אינו מסמן נתיב חדש, אלא יותר "מרחף" ללא מטרה בסיטואציה בה הוא נמצא עכשיו.

16 השירים מתמקדים כ בחיים של אנשים צעירים מאוהבים. הביצועים לרוב קלישאתיים, ממש כמו הטקסטים הבנליים שנשמעים כמו תמלילים אינסטגרמיים. "מי לימד אותך לנהוג בידית ההילוכים", הוא שר, וזה נשמע יותר כאילו הוא מציג שאלה בנוגע לכישורי הנהיגה של מי שאיתו כאנלוגיה למה שקורה בחדר המיטות.

המנגינות המינוריות, הטון המעט עצוב-מתקתק מובילים לשירי אהבה מעט משעממים. הרעיון לבטא את תחושת האהבה בסולם המוסיקלי הזה שחוזר על עצמו יכול היה להיות הרבה יותר אטרקטיבי באלבום קצר יותר. 16 שירים בשלב מסוים של ההאזנה די מתישים, למרות מלודיותו, האלבום הזה נשמע לראשונה של כאילו ביבר לא חייב כבר שום דבר לאף אחד מלבד לעצמו.

Justin Bieber – Yummy





1. “All Around Me”

2. “Habitual”

3. “Come Around Me”

4. (“Intentions” (ft. Quavo

5. “Yummy”

6. “Available”

7. (“Forever” (ft. Post Malone & Clever

8. (“Running Over” (ft. Lil Dicky

9. “Take It Out On Me”

10. “Second Emotion” (ft. Travis Scott)

11. (“Get Me” (ft. Kehlani

12. “ETA”

13. “Changes”

14. “Confirmation”

15. “That’s What Love Is”

16. “At Least For Now”

17. (Yummy (Summer Walker Remix

Justin Bieber - Changes

