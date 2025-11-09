גראמי 2026: קנדריק לאמאר מוביל עם תשע מועמדויות

גראמי 2026: קנדריק לאמאר מוביל את עם תשע מועמדויות, לפני ליידי גאגא, באד באני וסברינה קרפנטר האקדמיה להקלטות (The Recording Academy) הכריזה על רשימת המועמדים המלאה בערוץ היוטיוב שלה. הטקס צפוי להתקיים בלוס אנג'לס ב-1 בפברואר, כאשר CBS ו-Paramount+ ישדרו את התוכנית בשידור חי.

לאמאר מוביל בזכות אלבומו השישי 'GNX'.תשע המועמדויות שלו מציבות אותו שני מקומות לפני ליידי גאגא, ג'ק אנטונוף והמפיק סירקוט, שכולם יושבים על שבע, בעוד שסברינה קרפנטר, ליאון תומאס, סרבן ג'ניה ובד באני כולם מועמדים לשישה. למאר, גאגא, קרפנטר ובד באני מועמדים לכל שלוש הקטגוריות ה"עיקריות" של הגראמי – אלבום השנה, תקליט השנה ושיר השנה.

ישנן ארבע מועמדויות ל-"Golden", השיר המצליח של להקת KPop Demon Hunters, בעוד שבון אייבר, ווט לג (The Cure, (Wet Leg והיילי וויליאמס יתמודדו מול טיילר היוצר (Tyler The Creator) על אלבום המוזיקה האלטרנטיבית הטוב ביותר.

תקופת הזכאות לפרסי הגראמי הייתה מ-31 באוגוסט 2024 עד 30 באוגוסט 2025, כלומר תקליטים שיצאו מאז תאריך זה, כולל "The Life Of A Showgirl" של טיילור סוויפט, לא היו זכאים.

המועמדים לאלבום השנה

Bad Bunny – ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’

Justin Bieber – ‘Swag’

Sabrina Carpenter – ‘Man’s Best Friend’

Clipse – ‘Let God Sort Em Out’

Lady Gaga – ‘Mayhem’

Kendrick Lamar – ‘GNX’

Leon Thomas – ‘Mutt’

Tyler, the Creator – ‘Chromakopia’

המועמדים לשיר השנה

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

Rosé and Bruno Mars –APT.

Bad Bunny – DtMF

Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – ‘Golden’ (from KPop Demon Hunters)

Kendrick Lamar with SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish –Wildflower

