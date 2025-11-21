הבוכב הבא לאריוויזיון 2026 פרק 4 ליאור קקון

האם לזמרים ים תיכוניים שמסלסלים מעולה יש סיכוי להגיע לאירוויזיון?אני מדבר על כשרונות כמו תמיר לוי ששר נפלא "הכל עד לכאן" של עמיר בניון, על ליאור קקון שהוכיחה שאפשר עוד להוציא משהו ייחודי מ"ים של שמעות" האיקוני (זוהר ארגוב, נינט טייב) והאחים אורי ואיתן אהרון, האחרון – על הרצף ששרו "המדומיין" ו"אל תשליכני לעת זקנה".

.מפתח ההצלחה ב“הכוכב הבא” בדרך לאירוויזיון עבר בשנים האחרונות שינויים שגורמים לכך שהסגנון הים־תיכוני נמצא לעיתים בעמדת נחיתות. הסלסול נחשב שורשי, הוא מרגש מאוד את הקהל המקומי., אבל:

באירוויזיון מחפשים לרוב שיר פופ מודרני, אוניברסלי, פחות אתני, כזה שיכול לגעת בקהל אירופי רחב.

סלסול ים־תיכוני אותנטי לא תמיד “מתורגם” טוב לקהל בחו״ל, לכן קיים כאן פער בין: מה ומי שאוהבים בישראל בתוכנית, לבין מה ומי שנתפסים כבחירה אסטרטגית לאירוויזיון. זמרים ים־תיכוניים מצוינים בהחלט יכולים להגיע רחוק ב"הכוכב הבא", אבל כדי להגיע לאירוויזיון, הם צריכים להתאים את הסלסול לשפה בינלאומית, לבחור שיר פופ מודרני, לאזן בין שורשיות ישראלית לבין הפקה גלובלית, להיות כריזמטיים ומקצועיים ברמה של "ייצוא". הסלסול לא חוסם – אבל הוא חייב להיות חלק ממוצר רחב יותר.

האם זמרים מעולים כמו תמיר לוי, ליאור קקון, האחים אהרן יכולים לעמוד במשימה? גם אם אני מטיל ספק – יש מצב במיוחד אצל זמרת כמו ליאור קקון שנראית הכי מתאימה מהפרק הזה לעמוד במשימה.

הערות שופטים: שירי מימון מתמוגגת מסופרלטיבים, אבל הנימוקים שלה למתמודדים ריקים מתוכן. גם איתי לוי מפליג בשבח והלל – ללא כל ניתוח לעצם הביצועים לא בטוח שניתן לדרוש ממנו יותר.

תמיר לוי, 23, הוד השרון – "הכל עד לכאן" – טען את השיר ברגש שלו, בשליטה קולית נפלאה, במיומנות, בדיוק. הרים את שירו של עמיר בניון לפסגות. ציון: 9

דילן מורגן 16.5 תל מונד – Happier Than Ever – שירי מימון היחידה שנתנה לו "אדום" ללא נימוק משכנע (גילו הצעיר?) קול מיוחד, מסוגנן שהעניק לשיר של בילי אייליש כיסוי לא שגרתי.ציון: 8

ליאור קקון, 26, גבעת אולגה – "ים של דמעות" – מה עוד אפשר לעשות עם השיר השחוק הזה? ליאור הוכיחה שאפשר – מיומנת, קול פעמונים, סלסול עדין, זמרת. ציון:9

שיר עזריה, 33 , אילת – Young And Beautiful – גדסה בינונית שמחזירה למקור של לנה דל ריי.ציון: 6

אורי אהרון, 25, ראש העין – "המדומיין" – צירוף של נשמה, כוונה, סלסול ייחודי, הגשה אינטליגנטית. ציון: 9

איתן אהרון, 23, ראש העין – "אל תשליכנו לעת זקנה" – ביצוע שמראה כמה אוטיזם אינו מחבל בכידרון מולד. ציון: 8

