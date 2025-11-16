הכוכב הבא פרק 2: שירה זלוף

מביאים שירים מקוריים מהבית, כאלה ששוחררו בעבר, אבל לא זכו לתהודה כמו שתוכנית עתירת רייטינג יכולה להעניק.

איך יגיע אביר על סוס לבן לשכונת פלורנטין? הדמיון האוטופי בונה נרטיב. בתסכולה הרב, שירה זלוף מתפכחת, ועושה שימוש בביטוי השחוק "אביר על סוס לבן", סיטואציה המתארת בדרך כלל דמות מלאת תקווה, שמחכה לדמות גברית אידיאלית שתבוא “להציל” אותה או לשנות את חייה בצורה משמעותית. זלוף נהדרת. הרציונל שלה אומר שכבר לא נשאר במה או במי להאמין. אהבה – ממנה והלאה. יש משהו קסום בשיר. את הייאוש היא הופכת להרהור מוזיקלי אינטימי-מפוקח, יש בו תגה, אבל לא דיכאון. המוסיקה בנוסחי פולק משדרת בבהירות את פסקול מחשבותיה, במנגינה ובהרמוניה חלומיים מלאי קסם ב שירההפכה את מפח הנפש ליצירה מקורית קטנה מופלאה. יש מצב שאביר עם סוס לבן או בלי יתאהב בה אחרי השיר הזה. תפיצו בפלורנטין. בינתיים יש מצב שהוא יגיע בוינה.

בוידוי אהבה נואש-רומנט חרז נועם בתן את ה"מדאם" עם "בדם" ו"בן אדם" . חריזה מלאכותית היא סוג של חריזה בשירה שבה החזרה על הצלילים בסופי השורות נעשית באופן לא טבעי או מאולץ. כלומר, המשורר “מכריח” את המילים להתאים זו לזו בצליל, גם אם המשמעות, התחביר, או המבנה של המשפטים יוצאים פחות טבעיים או נשמעים מוזרים. מה לנועם בתן ול"מדאם" Madame? תואר כבוד המשמש לפנייה לאישה נשואה, ומשמעותה המקבילה בעברית היא “גברת”. (המונח “מדאם” עשוי לשמש גם לתיאור אישה המנהלת בית בושת, בעיקר באנגלית) את הערפל הסיפורי מפשירה המנגינה הרומנטית, הביצוע הרגשני שמתעצם למלודרמה אישית.

מלאה בתערובת של אהבה-כמיהה-געגוע-כאב.כשאתה נסחף בבלדה רומנטית, אתה נותן לעצמך להרגיש הכל: את הרוך שבקול, את העוצמה של המילים, ואת הדרך שבה הצלילים מחברים אותך לסיפור. גילוי נאות: כתבתי בעבר ביקורת על שני השירים הנ"ל. התלהבתי מהשיר זלוף פחות מ מזה של בתן. מה שבטוח: שניהם זמרים יוצרים שראויים להמשיך עד השלב האחרון של התחרות.

תאיר אדנק 16.5 מקרית גת – If I Ain't Got You ציון: 8 שרה Soul שמיעה מצוינת, מוזיקלית להפליא, אבל הביצוע לא היה מספיק מלוטש.

שירה זלוף, 24 מתל אביב – "אביר על סוס לבן" – שיר מקורי מצוין מכל בחינה . היא באה מוכנה במלוא משקל כשרונותיה. תגיע רחוק בתחרות. ציון: 10

שקד סולומון, 18, ראש העין – "מי תרצי", שיר של עמיר בניון שגידי גוב ביצע. עמיר בנין לגמרי נוכח בביצוע הזה בסלסול, באינטונציה. ממש לא אירוויזיוני, אבל יש מצב שבתחום המזרח תיכוני נולד כוכב. ציון: 8

שיה אביטן, 28 מהרצלה – Listen. כיסוי מהוקצע ללהיט של ביונסה, קול מצוין בנמוכים, צעקני מדי בגבוהים. לא הבנתי מה מהות ה"תבלין משלנו" שקרן פלס חיפש בביצוע שלה. ציון: 8

מוריאל הרוש, 22, מיפו – "אהובתי כבר לא רואה אותי" נכשלה בטונים הגבוים בגרסה שלה לשיר המוכר מעומר אדם ציון: 6

נועם בתן – "מאדם" שיר מקורי, סיפור אהבה בלת אפשרית, מדויק, אנרגתי, ניסיון, ביטחון. יש לו את כל החבילה. ציון: 9

הערה למנחים, אסי עזר ונועם רותם: אתם לא חייבים לעשות הכל כדי להיראות מבדרים ומצחיקים.

הערה לשופטים: מגיעים לא מוכנים, בלי לקרוא טקסטים, בלי לבחון ניואנסים.. השיפוט לכן שטחי מאוד.

