הרולינג סטונס חוזרים בקליפ לסינגל החדש In The Stars

הרולינג סטונס חוזרים ונראים צעירים בהרבה. הלהקה שיתפה את הקליפ לסינגל החדש שלה, “In The Stars”, שנוצר על ידי Deep Voodoo באמצעות טכנולוגיית דיפ־פייק, אשר עיצבה את חברי הלהקה בדמות עצמם משנות ה־70.

קליפ, שביים פרנסואה רוסלה, משתתפת השחקנית אודסה אזיון לצד קאסט של מוזיקאים מתקופות ותתי־תרבויות שונות. הלהקה עבדה בעבר עם רוסלה על הקליפים של “Angry” מתוך Hackney Diamonds.

“In The Stars” הוא הסינגל השני מתוך האלבום הקרוב, Foreign Tongues, שייצא ב־10 ביולי דרך "קפיטול". האלבום כולל 14 רצועות ומגיע פחות משלוש שנים לאחר יציאת Hackney Diamonds, זוכה פרס הגראמי, שהגיע לראשי המצעדים ברחבי העולם וזכה להצלחה של מולטי־פלטינה.

הסטונס רמזו בשקט על הפרויקט החדש באמצעות הוצאה מוגבלת של הסינגל “Rough and Twisted” על גבי ויניל לבן תחת השם The Cockroaches. התקליט הסתובב בין מעריצים שחשדו שמשהו גדול יותר עומד להגיע.

האלבום הוקלט בתקופה יצירתית במיוחד עבור הלהקה, ו־“Foreign Tongues” הושלם בתוך פחות מחודש באולפני מטרופוליס שבמערב לונדון. קית' ריצ'ארדס, מיק ג'אגר ורוני ווד התאחדו שוב עם המפיק זוכה הגראמי אנדרו וואט שהפיק גם את “Hackney Diamonds”.

המבקרים קיבלו די בחום את שני הסינגלים החדשים של The Rolling Stones — אבל עם הבדל ברור ביניהם:

“Rough and Twisted” נחשב בעיני רבים לחזק יותר, גולמי יותר ו“סטונסי” יותר, בעוד “In The Stars” עורר תגובות מעורבות בגלל ההפקה המודרנית של אנדרו וואט. על “Rough and Twisted" כתבו שהוא מחוספס, מלא אנרגיה ונאמן לשורשי הרוק־בלוז של הלהקה.

התגובות ל־“In The Stars” היו מפוצלות יותר. שיבחו את המלודיה את העובדה שהלהקה עדיין נשמעת שאפתנית גם בגילם (ג'אגר וריצ'ארדס בני 82, רוני ווד – 79) , את התשוקה הבלוז־רוקית של הלהקה. אבל אצל מעריצים ותיקים התגובה הייתה פחות נלהבת.

הביקורות העיקריות: יותר מדי שכבות הפקה קולות רקע מוגזמים.

הקליפ, קיבל תשומת לב בזכות שימוש ב־deepfake ובגרסאות “צעירות” דיגיטלית של חברי הלהקה. חלק מהמבקרים ראו בזה יצירתי ונועז. אחרים חשבו שזה קצת גימיקי ואפילו מטריד מבחינה ויזואלית.

מכל מקום, שני השירים גם העלו ציפיות גבוהות לאלבום החדש Foreign Tongues.

