טוני בנט ליידי גאגא Cheek to Cheek

יש כאן רומן מוסיקלי, אלא אם כן לא מגלים לנו יותר. מי היה מאמין ששידוך כזה אפשרי. הוא בן 88. היא נולדה ב-1986. תעשו חשבון. ליידי גאגא מתה על ג'אז, גם על טוני בנט. היא ארחה אותו ממש החודש בפארק הירקון. למרבה פתעתה, הוא הגיע להופעה למחרת הופעתה.

אבל ראשית השידוך, כאשר גאגא הרימה טלפון לטוני בנט ואמרה לו: "אני רוצה לעשות אלבום ג'אז איתך". בנט שהקליט איתה בשנה שעברה את The Lady Is A Tramp לאלבום הדואטים השני שלו – הסכים מיד.

התוצאה כייפית. מבטלת את הפרש השישים שנה ביניהם. הג'אז, הסווינג, העיבודים הם גשר מצוין. בפופ לא היו מגיעים לתוצאה הזו. והם מה-זה נהנו לישר יחד. הוידיאו מהאולפן מראה שגאגא על שלל פרצופיה ופאותיה הרגישה מצוין במהלך שנת ההקלטות בניו-יורק. בנט מנגב לה את הדמעות, ומי שיגיד דמעות תנין – לא ניכנס איתו לעימות,

האם האלבום הזה הוא ג'אז במיטבו לאוהבי ג'אז במיטבו? בהחלט. גם, ואולי, בעיקר לאוהבי ג'אז איזי ליסנינג במיטבו. העיבודים, הנגינה הולכים לשם.

וגאגא? היא זמרת ג'אז! הייתי מעז ואומר: היא זמרת ג'אז לא פחות מאשר היא זמרת פופ. בביוגרפיה שלה תמצאו כי היא זכתה בתחרות ג'אז בבית הספר התיכון. היא חושבת באוריינטציה של עולם המוסיקה והבידור האולד פאשני. היא מכירה מצוין את ספר השירים האמריקני הגדול.

את סגנונו של בנט מכירים. ליידי גאגא כזו היא חידוש. זמרת בעל עומק וחום. את Nature Boy היא שרה ברגישות מופלאה בליווי יפה של צליל חליל. הם מצוינים גם בקטעים הקצביים כ – Goody Goody, וגם כאן פער הגילים אינו גורע. המבחן של גאגא הוא גם בביצועי סולו – Ev'ry Time We Say Goodbye, Lush Life, Bewitched, Bothered And Bewildered, ואילו בנט שר סולו Don't Wait Too Long, Sophisticated Lady, On A Clear Day.

הליידי מוכשרת, מתוחכמת. הג'נטלמן הקשיש יודע לחבור אליה באלגנטיות, והתוצאה מלבבת ומענגת.

בתמונה למטה: טוני בנט וליידי גאגא בהופעה בפארק הירקון ספטמבר 2014.

1. Anything Goes

2. Cheek To Cheek

3. Don't Wait Too Long – Tony Bennett

4. I Can't Give You Anything But Love

5. Nature Boy

6. Goody Goody

7. Ev'ry Time We Say Goodbye – Lady Gaga

8. Firefly

9. I Won't Dance

10. They All Laughed

11. Lush Life – Lady Gaga

12. Sophisticated Lady – Tony Bennett

13. Let's Face The Music And Dance

14. But Beautiful

15. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)

16. On A Clear Day (You Can See Forever) – Tony Bennett

17. Bewitched, Bothered And Bewildered – Lady Gaga

18. The Lady Is A Tramp