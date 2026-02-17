עלמה גוב בסיבוב

“בסיבוב” ששרה עלמה גוב הוא שיר תנועה פיזית ונפשית. הוא נכתב מתוך מעבר מהמושב לתל אביב, אבל במהותו זה שיר על ניסיון לברוח ועל ההבנה שהלב נוסע יחד איתך.הקצב המהיר והאנרגיה הכמעט כבישית אינם רק תפאורה – הם חלק מהרעיון – שילוב של פגיעות ואסרטיביות.

“החלפתי פנים וגם כתובת” – שורת מפתח. לא רק מעבר גיאוגרפי אלא ניסיון להחליף זהות. העיר היא סמל לחופש, אנונימיות, התחלה מחדש, ניתוק מעבר, אבל: "בדמיון אני עוד שומעת איך אתה שר". הזיכרון לא תלוי מקום.

הוא תלוי תודעה.

"המרחק מתקצר בין אסור למותר" השורה הזו מחדדת שהמעבר לעיר לא רק משחרר הוא גם מטשטש גבולות. יש כאן רמז להתבגרות מואצת – חופש מביא איתו בלבול.

"הכל נגמר אני מבקשת מעבר שוב לתפוס ת׳קשת" – קשת היא סמל פיוס, צבע, הבטחה, אבל הפזמון לא נפתח הוא חוזר., וכשחוזרת השורה – "איך זה שוב אתה בא לי בסיבוב". מבינים שהמעבר הוא לא לינארי.העיר לא פתרה.

היא רק האיצה.

“עדיין מתה מפחד ומרגישה בחיים” – זו אחת השורות החזקות בשיר. יש כאן הבנה בוגרת: פחד וחיות יכולים להתקיים יחד.

החזרה האובססיבית על “אני רוצה את זה כבר” נשמעת כמו מנטרה, ניסיון לשכנע את עצמה.ככל שהיא חוזרת על “אני רוצה את זה כבר”, כך מתברר שזה עוד לא כאן. המוזיקה דוחפת קדימה. המילים דורכות במקום.

דמות ה“אתה” נשארת מעט כללית. העיר עצמה לא מתוארת באופן קונקרטי (אין רחוב, אין דימוי עירוני חד). החזרתיות בסוף אפקטיבית אך מעט חד-ממדית.

ההפקה הקצבית המהירה מרגישה כמו נתיב איילון בשעת לילה דופק יציב, דחיפה קדימה, תחושת מרחק שנצבר, המוזיקה מייצרת אשליה של התקדמות, אבל הטקסט אומר: איך זה שוב אתה בא לי בסיבוב, כלומר הכביש ישר, הרגש מעגלי. במוסיקה יש התאמה מצוינת בין קצב למצב נסיעה.

עלמה גוב שרה שיר על אשליית רילוקיישן רגשי. ההבנה שאפשר להחליף כתובת, אבל אי אפשר להחליף זיכרון. אפשר לנסוע מהר. אבל הלב עדיין ייקח פנייה חדה ויחזיר אותך לסיבוב.

השיר לא רק מספר על מעבר הוא נשמע כמו מעבר. יותר נכון: כמו נסיעה שלא נגמרת. הקצב המהיר לא מרגיש רוק מתפרץ יותר דאנס מועדוני. זה פופ-אינדי יבש, נקי, “אורבני”. אין עומס צלילי. אין דרמה תזמורתית. התחושה היא של נסיעה קבועה על הילוך שיוט לא האצה ולא בלימה. זה יוצר אסתטיקה מאוד ספציפית- תנועה ללא אירוע – כמו לעבור עיר בלי לפתור רגש. למרות החזרה העוצמתית בסיום על "אני רוצה את זה כבר" -אין קליימקס מוזיקלי ברור. גם כשהפזמון חוזר הוא לא גדל משמעותית. המוזיקה לא מתקדמת דרמטית, היא מסתובבת סביב אותו גובה אנרגטי. האוזן חווה בדיוק את שם השיר – סיבוב.

צילום: עמית בן נון

עלמה גוב בסיבוב תסריט בימוי ועריכה: תמיר פיינגולד

עכשיו זה לקום וללכת ממך

אנלא מחכה שתבוא גאולה

נו אני רוצה את זה כבר

התחלה חדשה נו אני רוצה את זה כבר

החלפתי פנים וגם כתובת מכאן הדרך עודנה נפקחת לאורך

והכל משתחרר לא מוצאת את הצורך לחזור חזרה

הכל נגמר

אני מבקשת מעבר

שוב לתפוס ת׳קשת

איך זה שוב

אתה בא לי בסיבוב

עכשיו להביט בעיניים ולהבין שנגמר

המרחק מתקצר בין אסור למותר

בדמיון אני עוד שומעת איך אתה שר

נכון שהמבט שלך עוד רודף אותי בשבילים

שלא הלכנו בהם ביחד למרות שעברו שנים

עדיין מתה מפחד ומרגישה בחיים

הכל נגמר

אני מבקשת מעבר

שוב לתפוס ת׳קשת

הכל נגמר

אני מבקשת מעבר

שוב לתפוס ת׳קשת

איך זה שוב

אתה בא לי בסיבוב

ואיך זה שוב

נדמה קצת לא חשוב

אני רוצה את זה כבר

אני רוצה את זה כבר

אני רוצה את זה כבר

אני רוצה את זה כבר

אני רוצה את זה כבר

(התחלה חדשה נו אני רוצה את זה כבר

התחלה חדשה נו אני רוצה את זה כבר

התחלה חדשה נו אני רוצה את זה כבר)

