וילי נלסון, הטרובדור האגדי, התפרנס בראשית דרכו כיוצר-זמר מכתיבת שירים לזמרים שונים. נלסון כתב את בלדת הפופ קאונטרי הזו לפני כמעט חמישים שנה לזמר הקאונטרי בילי ווקר, אבל ווקר דחה ההצעה. הוא לבטח לא היה מאמין שהשיר הזה יהפוך ללהיט נצח בביצוע זמרת הקאונטרי פטסי קליין – אז בתחילת השישים כבר כוכבת גדולה.

הבלדה שמתארת את סערת הרגשות שעוברת על המאהב, כשהוא חש כי אהובתו תעזוב אותו בשביל מישהו אחר – התאימה לפטסי מכל בחינה – המנגינה המורכבת, הטווח הקולי. השיר שיצא לאוויר העולם בסוף 1961,הפך ללהיט ענק והגדיל את קהל מעריציה. השיר שהה 21 שבועות במצעד. הביצוע של קליין מדורג 85 ברשימת 500 להיטי כל הזמנים של מגזין הרולינג סטון.

פטסי לא אהבה את השיר משמיעה ראשונה כשהושמע לראשונה באוזניה. היא אפילו שנאה את השיר, כיוון שהשמיעו לה גרסה (דמו) של וילי נלסון, שיותר "דיבר" את השיר מאשר שר אותו. פטסי דחתה השיר בטענה שהיא אינה יכולה לשיר אותו כמו שיוצר שר אותו. בסופו של דבר, אוון ברדלי Owen Bradley שאהב את השיר, עיבד אותו בגרסה שפטסי קליין הסכימה להקליטה. היא החלימה באותם ימים מתאונת דרכים קשה שכמעט גרמה למותה, והתקשתה להגיע לטווחים הגבוהים. בסרט הדוקומנטרי Remembering Patsy שיצא ב-1993, סיפר מחבר השיר, וילי נלסון, כי גרסת פטסי קליין לשיר הייתה אהובה עליו מאשר גרסתו-שלו ומכל גרסה אחרת.

Crazy

I'm Crazy for feeling so lonely

I'm crazy

Crazy for feeling so blue

I knew

You'd love me as long as you wanted

And then someday

You'd leave me for somebody new

Worry

Why do I let myself worry

Wond'rin'

What in the world did I do

Oh! Crazy

For thinking that my love could hold you

I'm crazy for tryin'

I'm Crazy for cryin'

And I'm crazy

For lovin' you

