AmorA, היא מור מחלב, מחפשת אחר קרן האור הקטנה, שצצה ברגעים החשוכים של הנפש. מבקשת לא להסתיר את הכאב הפנימי. בעיניים הרי הכל חשוף, מקרינות את שמתרחש פנימה. תובנה: לא להיות לבד בחשכה, גם לא להילחם בפחדים שאתה חש, כי הם יובילו אותך חזרה אל עצמך, אל ליבך. קלישאות פסיכולוגיסטיות? נו טוב, מזה מתפרנסים המטפלים, ויש מצב שהם צודקים: נכון, חשוב לא להסתיר את הכאב והפחדים. לתת להם מקום, להכיר בהם, ולדבר עליהם. זה יכול להיות צעד משמעותי לריפוי ולהתמודדות. לפעמים, דווקא השיתוף עם מישהו קרוב או איש מקצוע יכול להקל ולתת פרספקטיבה חדשה.

AmorA מריצה את התובנה במסלול פופ דאנס אלקטרוני קליט להפליא, שזועק להדביק עליו תווית "ליצוא" – קול, קצב, מנגינה והפקה שמייצרים זרימה סולידית כיפית, מותאמת רחבות, מושרת בבהירות, צליל שמחבר אייטיז עם אלקטרוניקה עכשווית עטוף בסאונד שמימי. סך הכל – יופי. שתביא עוד מהסוג הזה.

נ.ב אחרי הביקורת הזו אין לי רבע מושג עליה. מי היא ה – AmorA הזו?! מצד שני דווקא במעטה קל של מסתורין יש אלמנט מסחרי.

AmorA Alone in the Dark בימוי עומרי לוי ומור מחלב

Don’t hide, wherever you go

There you are, my old dear

Show me the pain in your soul

In your eyes all is clear

It tears you apart

Don’t try, whenever you fall

To rely on your fears

Look for the trust that you’ve lost

In your skies, I’m still here

I’m pulling you out

Don’t be alone in the dark

Whenever you can, you're getting away

From losing your mind

Ride on the way of the dust

In the air, in the air

Don’t fight it when you feel low

It's a part of who you are

Even when everything’s wrong

Just look deep into your heart

You’re staying alive

Don’t be alone in the dark…

Follow your tears, they will revive you

Back from your fears to your heart

Don’t be alone in the dark

