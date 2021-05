כוכבי העל הקוריאנים חוזרים עם הסינגל השני בשפה האנגלית. שינוי כיוון? מורכבות שלא ידענו עליה מצד להקת הבנים הכי מצליחה כיום בארה"ב ובעולם? ממש לא. BTS מתמקדים במטרה אחת פשוטה: להפוך את הקיץ הזה למהנה לא רק למעריציהם. בעוד ש‘Dynamite’ היה פיצוץ צבעוני של אופוריה חסרת מעצורים, כאן הלהקה יורדת לאדמה, אך יעילה באותה מידה – בדרך ללהיט שיעשה הרבה זהב ופלטינה. "חמאה" הוא שיר דאנס-פופ וידויי על אהבה רומנטית מתוקה שופע אנרגיה חיובית למצבי רוח.

'חמאה' אולי לא השיר החזק ביותר בארסנל השירים באנגלית של BTS, אבל יש בו יותר רבדים שמזכרים קלאסיקות כמו – ‘Smooth Criminal’ של מייקל ג'קסון גם במשפט כמו “Smooth like butter, like a criminal undercover".

עוד תזכורת לכוכב פופ קיימת במשפט: "Don't need no Usher/ To remind me you got it bad". השורה מתייחסת לזמר וכותב השירים האמריקאי Usher ולבלדת שלו "U Got It Bad", שיצא בספטמבר 2001. השיר, שנכתב בהשראת סיפור אהבה אמיתי. גם האיזכור הזה מעיד כמה BTS כבר מעורים במוסיקת הריתם נ' בלוז האמריקנית.

הכוונות של BTS בשיר יכולות להתפרש כפאן נטו, כיף טהור, אבל כדאי לתת את הדעת גם על טקסט לא פשטני “Oh when I look in the mirror / I’ll melt your heart into two / I got that superstar glow” "כשאני מסתכל במראה / אני ממיס את ליבך לשניים / יש לי את זוהר הסופרסטאר הזה", כל רגע של התפעלות עצמית מועבר מתוך אמונה בלתי מעורערת, בביצוע מלוטש של שבעת החברים, הכולל גם קטע ראפ. איןם ספק: בשיר הזה החבורה הקוריאנית מתקרבת יותר לפופ מערבי קונבנצינאלי מכל בחינה. השפה הקוריאנית כנראה אאוט. הגרין קארד שלהם כבר מחייב התערות טוטאלית בפופ האמריקני, וזה בדיוק השיר הזה.

BTS Butter

Smooth like butter/ Like a criminal undercover/ Gon' pop like trouble/ Breakin' into your heart like that

Cool shade stunner/ Yeah I owe it all to my mother/ Hot like summer/ Yeah I'm makin' you sweat like that

Break it down

Oh when I look in the mirror/ I'll melt your heart into 2/ I got that superstar glow so/ Do the boogie like

Side step right left to my beat (heartbeat)/ High like the moon rock with me baby/ Know that I got that heat

Let me show you cause talk is cheap/ Side step right left to my beat (heartbeat)/ Get it, let it roll

Smooth like butter/ Pull you in like no other/ Don't need no Usher/ To remind me you got it bad

Ain't no other/ That can sweep you up like a robber/ Straight up, I got ya/ Makin' you fall like that

Break it down

Oh when I look in the mirror/ I'll melt your heart into 2/ I got that superstar glow so/ Do the boogie like

Side step right left to my beat (heartbeat)/ High like the moon rock with me baby/ Know that I got that heat

Let me show you cause talk is cheap/ Side step right left to my beat (heartbeat)/ Get it, let it roll

Get it, let it roll/ Get it, let it roll

No ice on my wrist/ I'm that n-ice guy/ Got that right body and that right mind/ Rollin' up to party got the right vibe

Smooth like butter/ Hate us love us

Fresh boy pull up and we lay low/ All the playas get movin' when the bass low/ Got ARMY right behind us when we say so/ Let's go

Side step right left to my beat (heartbeat)/ High like the moon rock with me baby/ Know that I got that heat/ Let me show you cause talk is cheap/ Side step right left to my beat (heartbeat)/ Get it, let it roll

Smooth like (butter)/ Cool shade (stunner)/ And you know we don't stop

Hot like (summer)/ Ain't no (bummer)/ You be like oh my god

We gon' make you rock and you say (yeah)/ We gon' make you bounce and you say (yeah)

!Hotter?/ Sweeter / Cooler?/ Butter!/ Get it, let it roll

