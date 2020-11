על דותן כתבתי עוד ב-2011. למעשה – Dotan בשם הבמה. דותן (דותן הרפנו Dotan Harpenau) הוא הולנדי בן 33. נולד בירושלים לאבא ישראלי ולאמא הולנדית . בגיל צעיר עבר עם הוריו לאמסטרדם. אביו חזר לארץ, זו הסיבה שמעולם לא ניתק קשר עם ישראל. כוכב בהולנד שעבד עם שני מפיקי העל הבינ"ל – מרטין טרפה וסשה סקארבק, (אדל, פול מקרטני, דאפי, קולדפליי) כדי להוציא את אלבום הבכורה שלו, Dream Parade, בחברת EMI, מתוכו נבחר הסינגל Where We Belong, שדהר אל שמי ההצלחה בהולנד. לפני חמש שנים כתבתי על Home מתוך האלבום Layers 7 (שיר השנה באותה שנה בהולנד ובבלגיה) מגזין הבילבורד האמריקאי מיקם אותו במקום ה-2 ברשימה הנחשבת "The Next Big Sound Chart".

There Will Be A Way מציג את דותן מודל 2020. מגיע בעקבות Numb המצליח, שיצא בתחילת השנה. דותן מממשיך בקו של פופ אמוציונאלי ישיר וקליט. הסינגל הוא שיר על שחרור מכל המחשבות הרעות שרצות במוחך, ללמוד לרקוד עם השדים שלך. יש דרך להגיע למצב של "מוצא את עצמי באור / מרגיש נחמה בכאב כאילו אני חי שוב".

די בהאזנה אחת כדי לקבוע: השיר עשוי מחומרים שמהם מייצרים להיטים בינלאומיים. מה שמיוחד בבלדה של דותן הוא המעבר בין מנגינה וטון נוגים לשירה עוצמתית דרמטית קצבית המכילה את תחושת השחרור. נוצר כאן ניגוד אמוציונאלי משלים אפקטיבי, שהופך את השיר סוג של המנון אמצע דרך שלוקח אותך בשבי.

Dotan There Will Be A Way – הקליפ

I wore my heart paper thing/ Felt these walls crumbling

Always questioning the high/ Never felt quite right

I’m reaching out like a satellite/ I lost myself into the night

Chasing sorry with goodbye/ Why do good things die

Running from all of the thoughts in my head/ they’re not gonna stop me tonight

Underneath the cold/ Underneath the rain/ There will be a way/ There will be a way

There will be a way

Just another storm/ Just another flame/ That will be the day

That will be the day/ That will be the day

Like ohhh/ Cause all I wanna hear is/ Let me go

Meet me on the other side

Underneath the cold/ Underneath the rain/ There will be a way

There will be a way

My demons trapped inside my mind Growing wild in their demise

Always dancing with the end/ Like a long lost friend

Holding my breath till my lungs burn bright

Finding myself in the light/ Feeling comfort in the pain

Like I’m alive again