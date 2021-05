Talvin Singh Ha

הוא יליד לונדון, נגן טבלה, השראה – מוסיקה הודית קלאסית, למד בהודו אצל Acharya Pandit Laxman בפונג'ב. באלבומים OK ו – Ha הוא מנתב דרכו בחיבור לדראם אנד באס ולמוסיקה אלקטרונית בתת ז'אנר הנקרא Asian Underground, מושג הנקשר למוסיקאים בריטים ממוצא אסיאתי (הודו, פקיסטן, בנגלדש, סרי לנקה). הקבוצה הזו יוצגה באוסף שנקרא Anokha – Soundz of the Asian Underground שיצא ב-1997, שבו לקח חלק גם Talvin Singh, הנחשב לאחד ממשתפי הפעולה הבולטים עם המוסיקה המערבית (סוזי והבנשיז, ביורק, מסיב אטאק) בז'אנרים מדאנס ועד ג'אז.

האלבום הזה הוא דוגמא מצוינת למוסיקת עולם ייחודית הנוצרת מחיבור בין הטבלה לסינתיסייזר כמו בקטע Dubla הנשמע ריטואל דאנס, או בין צליל האוז-דאנס גרוביים לקצב מערבי מתובלים בקולות אסיאתיים ב – The Beat Goes On או האפביט הספוג באווירת מזרח של Uphold. ומצד אחר – סאונד האווירה האלקטרוני של Sway Of The Verses ו – It's Not Over. מהפיוז'נים היותר יפים ששמעתי בין מוסיקה אסיאתית למערבית.

One Mustard Fields The Beat Goes On Uphold Sway Of The Verses Dubla It's Not Over Abalonia See Breeze Bobby Style Silver Flowers