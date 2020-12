Les feuilles mortes Autumn Leaves

אהבת הגעגועים הנפלאה. תוגת ערגת האהבה. הוא מבקש לשתף אותה בזיכרונות. אפשר לאסוף אותם כמו עלי שלכת, שהרוח הצפונית לוקחת אל הלילה הקר של השכחה. "עלי שלכת", Autumn Leaves ובצרפתית – Les feuilles mortes, (מילולית: "העלים המתים") הוא שיר של ז'ק פרוור (מילים) וז'וזף קוסמה (לחן), שנכתב ב-1945. איב מונטאן שר את השיר בסרט Les Portes de la nuit ("שערי הלילה") בשנת 1946.

מה הפך את השיר לאחד הלהיטים הגדולים של כל הזמנים, לסטנדרט פופ ולסטנדרט ג'אז? – אין תשובה אחת.

לשיר יש עשרות גרסאות בכל סגנון – ג'אז, פופ, רוק. בין מבצעיו הרבים: ג'ו אליזבט סטאפורד, מיילס דיוויס, בן ובסטר, אדית פיאף, פרנק סינטרה, גרייס ג'והס, קולדקאט, ג'רי לי לואיס, אנדראה בוצ'לי , אריק קלפטון, וגם איגי פופ ששר את השיר בשפתו המקורית – צרפתית.

צרפתית

Les feuilles mortes

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes

Des jours heureux où nous étions amis.

En ce temps-là la vie était plus belle,

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.

Tu vois, je n'ai pas oublié…

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du nord les emporte

Dans la nuit froide de l'oubli.

Tu vois, je n'ai pas oublié

La chanson que tu me chantais.

{Refrain:}

C'est une chanson qui nous ressemble.

Toi, tu m'aimais et je t'aimais

Et nous vivions tous les deux ensemble,

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment,

Tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer efface sur le sable

les pas des amants désunis.

אנגלית

Fallen leaves

Oh I would like you so much to remember

The joyful days when we were friends.

At that time, life was more beautiful

And the sun burned more than it does today.

Fallen leaves can be picked up by the shovelful.

You see, I have not forgotten…

Fallen leaves can be picked up by the shovelful,

So can memories and regrets.

And the north wind takes them

Into the cold night of oblivion.

You see, I have not forgotten

The song you used to sing me.

(chorus)

This song is like us.

You used to love me and I used to love you

And we used to live together,

You loving me, me loving you.

But life separates lovers,

Pretty slowly, noiselessly,

And the sea erases on the sand

The separated lovers' footprints.

