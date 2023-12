זה כבר אינו טרנד אלא חלק מההוויה המוזיקלית המקומית. יש לא מעט מוסיקאים וזמרים ישראלים ששרים פופ באנגלית, ואפשר כבר לפרוש רשימה למפיקים ולחברות מוסיקה בח"ל. זה לא רק ענין מקצועי טכני, אלא היכולת להישמע מקצועי בכל מובן של ביצוע והפקה. אוזן חדה ומיומנת תאתר את הטובים והמצוינים. אורית קמחי וערן לבנת מסתמנים כמי שדרכם לשם סלולה. Naive הוא שיר מנקודת מבטה של מי שבוחנת מערכת יחסים בעייתית בינה ובינו. מה שהיה היה. "מכונת ההימורים לא תחזיר את המטבעות" שלנו, שרה אורית. יש סיכוי לאתחל מחדש: there is a chance to fix us, baby don't be naive.

המוסיקה מעלה את קמחי למסלול פופ פאנקי מואר לגמרי. המוסיקה נשמעת נגישה ואוורירית כאילו נובעת מההבנה המפוקחת של הסיטואציה מנקודת מבטה. הביצוע של הזמרת מתעצם בצרידות לקראת סיום כשהיא נכנסת למוד יותר אקספרסיבי. אורית ושותפה מצליחים למזג השפעות של רוק אולד סקול עם פופ הרמוני וגרוב עכשווי, והתצאה נשמעת מהוקצעת ברמה בינלאומית.

Orit Naive

Give me reasons,

tell your lies again

can't you see it I can't save us by my own

feel the rhythm‫, ‬it’s a dance without a song ‬‬

can we feel it‫?‬‬‬

Watch us falling,

take your time my love,

well, this slut machine won’t give us back our coins

we should back down, thinking over what was wrong

I ‘m letting it go,

there is nothing to seek.

so many reasons not to say, it must have been me

I’m cutting you off

don't make me believe,

there is a chance to fix us, baby don't be naive.

make it worthy, it’s the time my love,

if you think i didn't notice that you're gone

he has always been around you, what a fawn

