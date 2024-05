"רוקסן" הוא שיר על אדם שהתאהב בפרוצה. הרעיון עלה במוחו של סטינג, כשטייל ברחוב החלונות האדומים באמסטרדם (רובע הזונות) הוא דמיין התאהבות באחת הזונות ברחוב. כאשר הסינגל יצא לראשונה, הוא דשדש במצעדים. חברי הלהקה עצמם התפלאו שמיילס קופלנד, אחיו של חבר הלהקה, המתופף סטיוארט קופלנד, שניהל את הלייבל שלהם, אהב את השיר והחליט להוציאו כסינגל.

סטינג בחר בשם רוקסן משום היותו שם נפוץ. זה שם אשתו של אלכסנדר הגדול, בסרט "רוקסן" בכיכובם של סטיב מרטי ודאריל האנה, שהתבסס על סיפורו של הסופר הצרפתי סיראנו דה ברז'ראק. סטינג רצה שהשיר יישמע יותר טנגו מאשר רגאיי. הוא ביצע את השיר ב"לייב אייד" (קונצרט הרוק ב-1985, שנועד להקל על הרעבים באתיופיה) הוא חידש את השיר לכבוד הסרט Moulin Rouge של 2001. להקת פוליס שבה וביצעה את השיר כאשר נבחרה ל"היכל התהילה" של הרוק ב-2003 וגם בטקס הגראמי ב-2007.

**** מי שמקשיב טוב לשיר, כול לשמוע איש צוחק ממש בתחילת השיר, ומי שמקשיב עוד יותר טוב יכול לשמוע 2 שניות לפני כן קלידים של פסנתר, כאילו מישהו סתם דפק עליו בלי להוציא אקורד כלשהו. סטינג כתב את השיר כבוסה נובה, למרות שסטיוארט קופלנד הציע את צורתו הריתמית הסופית כטנגו. במהלך ההקלטה, סטינג התיישב בטעות על מקלדת פסנתר באולפן, וכתוצאה מכך אקורד הפסנתר האטונלי והצחוק השתמרו בתחילת הרצועה. אז כן, גם הצחוק הוא של סטינג, סולן הלהקה. הלהקה החליטה להשאיר את הצחוק של סטינג בתחילת השיר. ניתן לשמוע את קלידי הפסנתר בדקה 0:04 ואת הצחוק של סטינג כ- 3 שניות לאחר מכן:

* מתוך האלבום "Outlandos d'Amour 1978"

פוליס Roxanne

Roxanne

You don't have to put on the red light

Those days are over

You don't have to sell your body to the night

Roxanne

You don't have to wear that dress tonight

Walk the streets for money

You don't care if it's wrong or if it's right

Roxanne

You don't have to put on the red light

Roxanne

You don't have to put on the red light

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Ro

I loved you since I knew you

I wouldn't talk down to you

I have to tell you just how I feel

I won't share you with another boy

I know my mind is made up

So put away your make up

Told you once I won't tell you again

It's a bad way

Roxanne

You don't have to put on the red light

Roxanne

You don't have to put on the red light

Roxanne (You don't have to put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (You don't have to put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Roxanne (Put on the red light)

Sting – Vocals, Bass

Andy Summers – Guitar

Stewart Copeland – Drums