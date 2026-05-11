The All Stars Jazz Band פסטיבל הג'אז תל-אביב 2009





אם ג'יימס קרטר נסק לפסגת הוירטואוזיות של הג'אז בערב של פלא אנושי, בעל כושר טכני מדיהם , באו האול סטארס והחזירו את הג'אז למימדיו הישנים והטובים. סוג של ועידת פסגה של מאלתרים שבאו לנגן ביחד, בלי להבליט איזשהו ענק ג'אז, למרות שכמעט כל אחד מהם הוא כזה.

שביעיית כוכבי ג'אז שחברו לחגוג את יום הולדתו ה – 70 של החצוצרן הענק לי מורגן. בטרם נרצח בגיל 33, הספיק לי מורגן להיות אחד מאבני היסוד של Blue Note ,חברת התקליטים האגדית, ואחד מחשובי מוסיקאי הג'אז של סגנון ההארד-בופ.

בשנותיו האחרונות ניגן מורגן עם שני הרכבים קבועים והקליט איתם מוסיקה המתאפיינת בעוצמות של אנרגיה, בלחנים מקוריים ומאתגרים ובאמירות אישיות ונוקבות.

כמה הייתה המחווה אותנטית, תעיד העובדה שלבמה עלו לנגן שני נגני הסקסופון שניגנו עם לי מורגן בכל שנות פעילותו האחרונות, בילי הארפר ובני מופין. השניים הובילו הרכב כוכבים עם שני החצוצרנים ג'רמי פלט ודייויד וייס, ורית'ם סקשן ממהאולד סקול של הג'אז – הפסנתרן ג'ורג' קייבלס והמתופף בילי הארט, שניהם מעמודי התווך של הג'אז ב-40 השנים האחרונות.

הרכב אולסטארס שאומר שילוב בין כוכבי על ותיקים לדור החדש הוליד ערב די סולידי, מאוד "דמוקרטי" שבו דורות הג'אז ניסו להתאזן, ואמנם אף אחד לא"גנב" לאף אחד את ההצגה. הם באו לנגן, לפלרטט בג'אם, הרבה חיוכים, כשלי מורגן הוא אולי יותר תירוץ להתכנסות הזו, שהייתה הצדעה של השביעייה למסורת הבי-בופ.

ואם להישאר במסגרת הקונוטציות לכדורסל אנ.בי.איי – זה היה בדיוק זה. ההבדל הוא שכוכב ג'אז הוא בכל זאת לא "סטאר", אבל כששבעה נגנים כאלה מתקבצים לבמה את הם מהווים יחידת אול-סטארס, כמו בכדורסל.

דיוויד וויס – חצוצרה , ג'רמי פלט – חצוצרה, בני מופין – סקסופון טנור, קלרינט – בס, בילי הארפר- סקסופון טנור, ג'ורג' קייבלס- פסנתר, דוויין בורנו- קונטרבס, בילי הארט- תופים.

