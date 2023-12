חוגגים חיים, רוקדים אחרי עלות השחר, האם אתם שומעים? הרקטות שורקות. הם באו לשיר שירים, רקדו אהבה ונטבחו. "קיימא" (KAYMA) .מתייחסים למה שקרה בבוקר ה-7.10 בפסטיבל סופרנובה של Tribe of Nova. גיא ההריגה במסיבת הטראנס הוא פצע עמוק ושותת שנפער בלבו של כל מי שרקד אי פעם במסיבה. גם המוסיקה נפגעה קשות באותו בוקר, אבל כעוף החול היא קמה מהר לתחייה. השירים שטפו כצונאמי אחרי האסון.

"קיימא", חבורת הפופ האלטרנטיבית לקחה את האירוע למחוז פופ עדין במיוחד, שיש בו דיסוננס בין עומק הטרגדיה ליפי ההרמוניה. השירה המלו-מלנכולית משדרת את הנרטיב בקו מוסיקלי שמזכיר בלדות פופ מהמשובחות ששמעתי אי פעם. קיימא" מוכיחה פעם נוספת כי היא אחד ההרכבים המעולים באוריינטציה של פופ אלטרנטיבי שקמו במקומותינו בשילוב של מלודיה, מהלכים הרמוניים וקישוטי גיטרות חשמליות.

*** Kayma הוא שם הבמה של המוזיקאי של אורי טולדנו, בנו של הזמר אבי טולדנו, נגינה מלימוד עצמי בגיטרה, פסנתר ותופים מגיל 12, כמו בהמשך – תהליך של כתיבה, יצירה והפקת שירים. בדף הביוגרפיה שלו נמצאת ניו יורק. התחיל בנדל"ן, ואחר כך התגלגל לאל.איי ונשאר שם למעלה מארבע שנים. תקופה שבה התחתן, התגרש, פתח עסק שקרס, גם למד ב-SAE, קולג' יוקרתי ללימודי סאונד.

בעקבות הלימודים פתח אולפן משלו, הפיק פרסומות לטלוויזיה והשתלב בתעשיית הפרסום תחת המותג snowstar.company. מקור פרנסה משמעותי מצד אחד, אבל גם סיבה לתסכול מתמשך של משבר זהות יצירתי, שמוליד בסופו של דבר את Kayma, גוף שהוא תוצאה של תהליך ארוך של חיפוש עצמי ואינספור שעות אולפן.

בצל המלחמה נפגשו החברים באולפן לקפה ולדיבור שבמהרה הפך סשן כתיבה אל תוך הלילה ובו הונצחו בהקלטה סך כל הרגשות של אותו הערב. מעט מחשבה ושיפוט הרבה שירה וניגון.

קיימא: "לא תיכננו לכתוב שיר על ריקוד אהבה ומוות, אבל כנראה אי אפשר היה אחרת".

KAYMA Dancing on Dust

Celebrated livings/ Dancing after dawn/ Can you hear? the rockets whistling

Like a riser in a song/ And the light that took the dark night

?Brought a darkness of it’s own./ Oh my dear, all my dears where have you gone?

I can’t bare the feeling/ I’m turning left to right

?It feels like some of us are missing/ Would you mind and hold me tight

From another world they’re whispering/ I can hear them sing our song

?Oh my dear, all my dears where have you gone

Endless, endless songs we used to / Sing when we were lost

with all we ever knew/ Dancing on dust/ If that isn’t love/ We got it wrong

Days of reminiscing / Waiting since you’re gone/ There’s a poster says you’re missing

with your smile all over town

Is there someone there to hold you/ Is there something to hang on

Oh my dear, All my dears are hanging on

Endless, endless songs we used to / Sing when we were lost

?with all we ever knew/ Dancing on dust/ If that isn’t love/ We got it wrong

Time standing still since you’re gone/ You’re out on your own

I promise help’s on the way/ If can you hear this you’re not alone/ I’m singing along

Endless, endless songs we used to / Sing when we were lost

?with all we ever knew/ Dancing on dust/ If that isn’t love

